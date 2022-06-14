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你用對面膜了嗎？「黑科技面膜」曝光不能說的秘密

▲▼面膜,黑科技,石墨烯,石墨烯面膜。（圖／業者提供） 

【企劃特輯】

炎炎夏日，如何有效率地讓臉蛋變白？不過，你知道過去你敷的昂貴面膜，實際吸收進皮膚的精華液可能微乎其微嗎？這是因為一般面膜材料僅為普通不織布、木漿或生物纖維，無法有效將面膜上的精華成分傳導至肌膚的深層。台灣廠商開發出一款利用「黑科技」製造的石墨烯面膜，號稱「敷1片抵5片」，吸引了一票藝人和網紅愛用者！

▲▼面膜,黑科技,石墨烯,石墨烯面膜。（圖／業者提供）

▲石墨烯面膜在市場上造成轟動，吸引了不少死忠愛用者。【官網優惠組】

石墨烯具超導效果　打趴市售傳統面膜

專家指出，石墨烯面膜是以天然綠色植物秸稈為原料，再加入號稱黑金、新材料之王的「石墨烯」，經過特殊處理，使石墨烯結構與表面的離子體產生共振能量，因此能完美吸附精華液，並快速傳導至人體的肌膚底層，讓肌膚確實吸收到所有精華成分，敷1片即完美打趴其他市售面膜敷5片的效果，因此被藝人、網紅們奉為新一代的保養聖品。

▲▼面膜,黑科技,石墨烯,石墨烯面膜。（圖／業者提供）

▲透過石墨烯超導特性，能將精華導入、髒污導出，確保皮膚能夠完整吸收到面膜的精華成份。【東森購物特惠組】

▲▼面膜,黑科技,石墨烯,石墨烯面膜。（圖／業者提供）

▲石墨烯面膜敷1片就有5片的效果，讓保養更輕鬆簡單。

特殊「3D六角蜂巢網紋」結構　先代謝再修護　吸收力達99%

該款石墨烯面膜採用「3D六角蜂巢網紋結構」，除了能夠緊密貼合臉部、均勻承載精華液之外，還能幫助吸附髒污，去除多餘的油脂和老廢角質。此外，石墨烯能夠快速升溫、導熱，使毛孔快速擴張，同時讓血液循環加速，就能將精華液導入深層肌膚，讓肌膚吸收力達到99%，還有抗菌抑菌、鎖水保濕等效果，非一般市售面膜能夠比擬。

▲▼面膜,黑科技,石墨烯,石墨烯面膜。（圖／業者提供）

▲PP石墨烯面膜採用「3D六角蜂巢網紋結構」，一片面膜多種功效，非一般市售面膜能相比。

添加鑽石粉、白松露、白金　不惜成本採用頂級奢華成份

除了石墨烯之外，該款面膜的原料還採用了許多珍貴成分，如鑽石粉、白松露與白金，能夠改善肌膚細胞、強效保濕，同時還能美白、抗菌、促進循環、清除自由基，讓肌膚狀態達到逆齡回春，還能夠針對暗沉、細紋、色素斑、毛孔粗大、乾燥等種種肌膚問題對症下藥，讓肌膚恢復白皙、水嫩光彩。

▲▼面膜,黑科技,石墨烯,石墨烯面膜。（圖／業者提供）

▲電視節目「大老闆聯盟」為石墨烯面膜做實驗，讓染色的部分恢復白皙、水嫩。

效果超越蒸臉機、導入儀　保養變得很簡單

石墨烯是經過諾貝爾獎認證的神奇材料，該款石墨烯面膜亦獲得歐盟雙重認證與日本的獨家專利，堪稱是「黑科技與美的結合」。根據實測，石墨烯面膜的導入效果強勝蒸臉機、導入儀，愛美的消費者不需要花太多時間進行複雜的保養程序，只要定時敷石墨烯面膜，就能輕鬆維持最佳膚況！

▲▼面膜,黑科技,石墨烯,石墨烯面膜。（圖／業者提供）

▲「大老闆聯盟」推薦黑科技與美的結合。

「石墨烯面膜」哪裡買?
官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7MF
東森購物特惠組：https://chshop.work/oyxkm
PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/advNU5qji20

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關鍵字：

面膜黑科技石墨烯石墨烯面膜

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