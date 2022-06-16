成美文化園區推紫薇花季活動　學生情侶出示Kiss照+穿制服免費入園

▲成美文化園紫薇花季6月18日起浪漫登場。（圖／成美文化園提供，下同）

記者唐詠絮、高堂堯／彰化報導

別名「愛情樹」、「百日紅」的紫薇花期在6至9月登場，成美文化園內種有超過200顆紫薇，目前開花狀況約達5成，預計在6月底有機會達到滿開、粉紅花海大爆發的景緻，園方也將推出「紫薇花季x盛開的愛情故事」活動，邀請情侶、夫妻們參加，得到愛神祝福。

園方表示，在6月18日至9月30日的活動期間，情侶入園只要出示雙方嘴對嘴親吻的照片（隔著口罩的安全之吻亦可），即可享優惠價每人200元（原價300元，情侶優惠無抵用券）；如果是學生情侶，出示親吻照片外再加上穿著學校制服入園，更能享有免費優待。

園方指出，除了季節限定的「愛情樹」紫薇花，園內也有多項彷彿專門為情侶打造的裝置與建築，如代表種下愛心的巨無霸「播夢種子」、適合浪漫婚禮的「落羽松大道」、象徵成家立業的「成美公堂」，以及百年好合的200多歲日本黑松與550歲楓港柿等，象徵從曖昧到白頭，愛情旅程中各個甜蜜階段的一系列拍照景點，在園內俯拾即是。

成美文化園位於彰化縣永靖鄉，日式庭園造景綠草如茵、百花盛開，處處可見蓊鬱老樹與小橋流水，搭配上百年客家古宅，呈現出古色古香的悠然愜意，被網友盛讚為台版兼六園；園方今年新增設日式石景水瀑、播夢種子與花好月圓婚禮專區等，使整體景觀豐富多元，每個月都有不同的花卉盛開，適合四季參訪。