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高中作業揭痛苦回憶…小5童課後輔導　竟遭淫師脫褲猥褻195次

▲▼ 哭泣,悲傷,男童。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高中生小正在學校作業中寫下親身經歷，老師驚覺不對通報，才揭露小正遭受補習班老師狼爪的往事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者游芳男、蔡怡萍／宜蘭報導

一名男高中生小正（化名）為繳交學校作業，寫下從前自身經歷交給老師，老師看內容後察覺有異緊急通報，才揭露小正讀國小5年級時，曾遭受補習班郭姓老師的狼爪，郭男以每周3次的頻率，在補習班內以手、生殖器對他猥褻多達195次，宜蘭地院調查後將郭姓男子依對未滿十四歲之男子為猥褻之行為，共195罪，各處有期徒刑7月，合併應執行3年6月。

根據調查，36歲郭姓男子是宜蘭礁溪鄉某間補習班的輔導老師，小正在就讀國小5、6年級時曾是他的課後輔導班學生，但郭男竟為滿足私慾，以每周3次的頻率，在補習班的茶水間、櫃台、教室內，用手撫摸小正下體，甚至脫掉小正內褲、以自己的生殖器磨蹭小正臀部，前後多達195次。

狼師噁行從2016年3月持續到2017年5月底，小正將從國小畢業時，向父母表示想換補習班後才結束，而此後小正也將這件事隱藏在心中，直到2020年11月升上高中後，在學校要求的作業中寫下這段不堪的往事，才被老師發現而通報追查。

郭男到案後坦承曾為小正5年級時的課後輔導老師，但否認犯行，強調與小正只有如其他學生一樣的師生往來，且小正國小6年級畢業前就沒有教導過他。

但小正指證歷歷、表示老師當時以每周至少3次的頻率，在補習班內多處猥褻他，小時候因功課不好常被打，也為了趕上進度而常到補習班補課，他因為對方是老師而不敢反抗，卻趁著2人獨處時對他做這些事。

郭男進行檢察官測謊未通過，法院也認為小正所述情節與本能反應並非憑空杜撰，若不是親身經歷、不可能前後記憶與具體描述皆一致，且雙方並無仇怨，小正沒有誣陷的動機。

宜蘭地院審後認為郭男與小正為補習班師生關係，為人師表但竟罔顧倫理，對未滿14歲男子進行猥褻，造成其身心靈與人格發展的影響，又否認犯行，依對未滿14歲男子為猥褻行為，共195罪，各判有期徒刑7個月，累計刑度達113餘年，合併應執行3年6月，其餘被訴部分無罪，仍可上訴。
 

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