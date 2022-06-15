中一中學霸「高中考題完讀3次」錄取成大　自曝還有很多閒時間



▲校長與師長帶著2位同學，分享準備學測的過程與面試感想。（圖／台中一中提供）



記者許權毅／台中報導



大學申請入學今(15)日正式全數放榜，台中一中公布亮眼成績，總計74人錄取台大、33人清大等校系，醫學系有33人錄取。其中錄取成大建築的李同學透露，自己暑假就把全部範圍讀完，開學後直接再讀2次，還發現自己有很多空閒時間，透露重點就是有規劃。



台中一中校方統計，經過登記分發後，各校所實際錄取人數微調，總計74人台大、33人清大、29人陽明交大、48人成大、13人政大。醫學系部分總共有33人錄取，加上私立學校總共有217人錄取醫學系，另外這屆相當特別，並無同學選填牙醫、中醫，但整體表現相去不遠，相當穩定。





▲台中一中表示，今年成績與往年類似，表現算是很穩定。（圖／台中一中提供）





▲錄取成大建築的李適安，分享讀書過程。（圖／台中一中提供）



錄取成大建築學系的李適安透露，學測前的暑假就把全範圍讀完了，開學就是直接再複習第二次、第三次並且瘋狂做題目，後來發現準備學測沒有想像中的困難，也因為自己有規劃過，發現還能花很多空閒時間做別的事。李適安對建築有興趣，表示很期待自己設計出一個美感跟功能兼具的好建築。





▲錄取政大資管黃煒傑，利用平板來學習。（圖／台中一中提供）



錄取政大資管系的黃煒傑透露，自己把全部的讀書工具都電子化，上課時都用平板搭配觸控筆以及筆電，好處就是整體效率提高，而且不管在哪都可以讀書，把學校跟補習班的習題放到平板，就連通勤的時候也可拿來看。



針對甄試面試，他分享自己是「苦工型」，利用網路上網爬文，看看學長姐的經驗分享，有哪些必問的考古題，自己再加以練習。另外因為對於手遊興趣大，高中還是數創社社長，曾研發過幾款遊戲，上大學後希望把興趣跟專業結合，目標自己開設一間遊戲工作室。

[廣告]請繼續往下閱讀...