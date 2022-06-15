4大超商「自備環保杯折5元」上路時間出爐！　這家每月1日狂省7元

▲4大超商「自帶環保杯優惠」上路時間一次看。（圖／業者提供）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

因應環保署公告，自今年7月1日起全台連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場，凡消費者自備飲料杯須提供與未自備飲料杯至少5元價差，4大超商也先後宣布響應政策，《ETtoday新聞雲》整理各家超商「自備環保杯現折5元」上路時間，7-11更加碼每月1日直接省7元，買咖啡可是更省了。

●7-11

7-11全門市即日起推出「買CITY系列飲品即享自帶飲料杯現省5元」優惠，而6月22日適逢世界雨林日，6月21日至23日連3天則際「自帶杯現省7元」；且自7月1日起每月1日「自帶杯加碼現省7元」。

●全家

全家全門市6月29起開放「自帶環保杯可折抵5元」優惠。

●萊爾富

萊爾富全門市7月1日起開放「自帶環保杯可折抵5元」優惠，並將於近期推出可重複性使用的單杯入、2杯入咖啡環保提袋，以減少一次性飲料杯廢棄量。

●OK mart

OK mart全門市7月1日起推出「買OKCafe系列飲品自帶飲料杯現折5元」優惠；並提供2種外帶包裝選項，包括免費提供的咖啡杯座加紙袋，以及須付費的「飲品不織布提袋」，有單杯裝及2杯裝尺寸，不僅可重複使用，也方便消費者提取咖啡。

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