男友「年薪3倍」拒幫付機票錢！她心冷求助　網一面倒：快放生

▲美國一名女子表示，男友找她一起搭機去別州參加哥哥的派對，卻拒絕幫忙負擔機票錢。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

情侶之間是否應該AA制各出一半花費，時常成為男女間爭吵的話題，美國一名女子表示，男友找她一起搭機去別州參加哥哥的派對，而男友公司有旅遊補助，因此男友選擇搭乘要價300美元的航班，而非普通112美元左右的航班。男友同時希望女友可以跟他搭同一班，卻拒絕幫忙支付差額，讓女友感到相當不平衡。

根據《紐約郵報》報導，美國一名女子在網路論壇Reddit上發文表示，交往三年的男友邀請她一起到別州去參加哥哥的派對，但男友公司有旅遊補助，所以男友選擇了要價300美元（約台幣9000元）的航班，普通的機票僅需112美元（約台幣3361元）左右，「當我問起航班問題時，他說不會和我一起搭便宜的航班，也不會幫我出那額外190美元（約台幣5701元）的機票錢。」

女子表示，「他希望我自己選擇，看是要自行付額外的機票錢，或者是獨自一人搭飛機到完全不熟的城市，再自己找到他哥哥家。」女子提到，男友的年薪是她的三倍，而且最近才剛拿到5000美元（約台幣15萬元）的獎金，「我很希望能去派對，也覺得112美元的機票錢是合理的，但男友價值300美元的旅行是免費的，而我則要多花190美元，這似乎太超過了。」

女子接著說，她並不是希望男友幫她付全額，或許只要幫忙一半或幾十美元，她都可以接受，「我知道如果角色互換，我會做出犧牲，但男友卻不肯，這讓我感到很受傷。」她不確定自己的想法是否不合理，因此上網尋求網友意見。

大多數的網友都對她的反應表示力挺，「如果是我就會不去，他的態度真的很不友善」、「他要你獨自搭機去陌生城市真的有點太冷漠了吧」、「男友的行為真的太不成熟」、「他不用花一毛錢卻要你付錢，真的有點太過份」、「放生這傢伙吧！你難道餘生都想跟這種自私鬼打交道？」

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