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金門+75！新增1死　1學童陰轉陽全班遠距3天

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

今（15）日指揮中心公布全國新增6萬8939例確診個案，其中金門新增75例(K3571-K3645)，確診累計3645例，目前收治中49例，其中無症狀或輕症40例、中症9例；確診者居家照護560例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者138人，目前居家隔離252人，解除居家隔離57人；並增加1名94歲長者死亡案例，該長者長期臥床，並未施打過疫苗；另外，國小於13日復課後，繼8位學童在復課前快篩陽確診，週二也新增1例快篩陽性確診個案。

▲▼0615金門防疫記者會。（圖／記者林名揚翻攝）

▲0615金門防疫記者會。（圖／記者林名揚翻攝）

縣府表示，在新增75例確診者中，男性有44例、女性31例，年齡介於6歲至90歲以上，年齡分布為 6歲至12歲4例、13歲至19歲8例、20歲至29歲22例、30歲至39歲10例、40歲至49歲9例、50歲至59歲5例、60歲至69歲7例、70歲至79歲5例、80歲至89歲2例、90歲以上3例。目前縣府將重心放在確診者分流，以確診中、重症為防治重點，並以金門醫院為中心，確保金門醫院專責病房有收治能量是重要指標，今日金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前使用18床，尚有空床22床，可收治中、重症確診者之治療。

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縣府指出，又新增1例死亡個案，為94歲長者，有失智症病史，臥床多年，未接種疫苗，6/8入院治療後，不幸於昨(14)日辭世，目前累計地區新冠確診相關死亡有9例，衛生局呼籲年長者，接受完整疫苗接種，以防止發生重症。

因應國小13日復課方面，縣府共提供4,970劑快篩試劑，供各校教職員生於復課前1日進行快篩，經各校回報後，計有8位學童在復課前快篩陽確診，均已依收治及居家照護機制處理。週二國小有1例快篩陽性之確診個案，該班級停課採線上教學3天；另1名為未到校在家居隔陰轉陽；幼兒園採多元教學方式，家長如有需求，仍可以到校，目前共有200多名幼童到校，各校均符合相關清消與防疫的規範。

另外，有關今日議會專案報告中，董森堡議員所質詢之未經EUA認證授權之家用快篩的用途一事，衛生局呼籲，民眾如有自國外輸入快篩試劑產品，僅供個人自用之使用需求，不得轉賣；另外因沒有通過衛福部核准EUA授權，其結果也不能做為確診之判斷依據，快篩陽也不能視同確診，亦不能用來向保險公司請領理賠。此外，董森堡議員於議會質詢時所提出之美國快篩試劑品牌「Flowflex 富樂」傳出有瑕疵乙節，食藥署已宣布，下令業者全面回收，民眾如有發現上述產品，請勿購買使用。

最後，縣府呼籲符合接種第2劑新冠肺炎疫苗追加劑(即第4劑)資格的65歲以上長者、長照機構住民，以及18歲以上免疫不全與免疫力低下且病情穩定者，儘速前往金門醫院及5鄉鎮衛生所預約接種，以提升保護力與防止發生重症。

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