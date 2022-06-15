台東+789！縣府呼籲確診者若符合重症因子　主動告知醫師評估用藥

▲台東今日+789。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣15日新增789名確診者，703名民眾戶籍或居住地分在台東、86名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案24609人、居隔者2103人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至6/14下午4點為止，住院收治人數為74人、加強版集中檢疫所為45人、居家照護現管人數有3828人。

台東縣衛生局表示，本日1醫院群聚事件監測期滿無新增結案。另新增1兒少安置機構群聚，統計縣內尚有9養護、6監所、1身障、2兒少群聚事件監控中，今日共新增60例確診個案。養護機構部分，新增7人確診 (1員工、6住民)；監所部分新增新增50人確診 (4員工、46住民)；兒少機構新增3確診(2員工、1住民)；身障機構今日無新增。衛生局將持續安排定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診129生、17師，累計共4008生、586師。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台東縣衛生局呼籲確診個案，如符合任一重症風險因子或孕婦與產後6週內婦女，未使用氧氣且於發病5天內之≧18歲者，應主動告知醫師予以評估用藥，才可降低病人轉為重症或重症之風險，其中高重症風險因子為年齡65歲、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病(不含高血壓)、孕婦與產後6週內婦女、慢性肺疾及影響免疫能之疾病等，如醫師評估符合新冠抗病毒藥劑使用對象，也請務必遵守符藥規定確保藥物療效：(1)每12小時服用一次 ; 應持續服用5天；(2)切勿因為症狀減輕、無症狀或服用藥物不良反應擅自停藥；(3)切勿為了彌補漏服的藥物而服用2倍劑量-Paxlovid，漏服藥的8小時內可儘快補服；Molnupiravir，漏服藥的10小時內可儘快補服。若已超過上述時間，則按照常規服用下一劑即可；(4) 如服藥出現輕微副作用症狀，無需太過緊張，若服用後發生嚴重不適情況，應立即停藥並儘速就醫。

另外，台東縣政府全力配合中央全數回收先前已發出的240劑富樂快篩試劑，縣府也會盡快採購合格、安心的快篩試劑，再發給社區關懷據點、文健站長者與工作夥伴、一線警消等防疫人員及社工、孕婦等，若民眾仍有富樂快篩試劑，請盡速聯繫衛生局(089-331174)。