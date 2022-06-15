買進100萬劑富樂黑心快篩！高市府回收求償：主張嚴辦+假扣押

▲富樂快篩試劑「C線出不來」，高市府下令回收定進行換貨。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺／高雄報導

富樂快篩試劑無法顯示C線(品管線)，調查局追查，發現進口商大鑫公司竟涉以對岸廠商代工的次級品混充出貨，不法獲利恐高達1億元。高雄市衛生局今還原採購過程，表示5月23日採購100萬劑已陸續到貨，只要透過市府領取的富樂快篩均可回收換貨，市府也將依法向廠商求償，並主張嚴辦、聲請假扣押。

高雄市衛生局10日接獲中市府通知，美國進口品牌「Flowflex富樂」快篩試劑品管線「C線」出不來，宣布針對5月25日至6月9日期間領取高市府發放之Flowflex富樂快篩試劑，不論未使用或已使用，民眾皆可攜帶試劑(或外包裝盒)，於6月15日起至6月30日，至全市38區衛生所或關懷包得來速站回收換貨。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／高雄市政府）

衛生局簡任技正潘炤穎表示，富樂快篩試劑由FDA核准，經審核通過取得EUA，並在網路公開名單，衛生局從中參閱名單、逐間訪價。據了解，當時由於全國地方政府都有需求，各地方政府採購都是這樣方式，基層工作人員也會在相關訊息上有聯繫，經由此途徑得知台中市府採購富樂快篩100萬劑，因此高市府檢視網站公告內容後也跟進。

潘炤穎說明，高市府依政府採購法緊急採購，事後查閱相關紀錄，得知許多地方政府、中央機關單位都有採購這批試劑，包括新北、台北、桃園、屏東等部分機關團體都有，依據衛福部食藥署審核通過的仿單式樣、包裝、內容等，交貨過程中驗收無誤。

▲富樂快篩「沒C線」！192萬劑流入市面，陸次級品混充美貨。（圖／記者陳凱力翻攝）

潘炤穎指出，6月11日高市府主動發現，部分試劑有品質不良或涉及摻偽問題，因此主動通報中央主管機關並移送地檢署偵辦，高市府根據此事實主張嚴辦，並移送地檢署、聲請假扣押。食藥署在昨天公布富樂快篩試劑後續處置，市府也配合相關回收及處置，並依法向廠商求償。

衛生局統計，5月23日高市府決標採購100萬劑富樂快篩，試劑已陸續到貨，目前盤點庫存及部分回收已達50萬劑，回收動作還在進行中。