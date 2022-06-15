　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

買進100萬劑富樂黑心快篩！高市府回收求償：主張嚴辦+假扣押

▲▼富樂快篩試劑「C線出不來」，高市府下令回收定進行換貨。（圖／記者吳奕靖攝）

▲富樂快篩試劑「C線出不來」，高市府下令回收定進行換貨。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺／高雄報導

富樂快篩試劑無法顯示C線(品管線)，調查局追查，發現進口商大鑫公司竟涉以對岸廠商代工的次級品混充出貨，不法獲利恐高達1億元。高雄市衛生局今還原採購過程，表示5月23日採購100萬劑已陸續到貨，只要透過市府領取的富樂快篩均可回收換貨，市府也將依法向廠商求償，並主張嚴辦、聲請假扣押。

高雄市衛生局10日接獲中市府通知，美國進口品牌「Flowflex富樂」快篩試劑品管線「C線」出不來，宣布針對5月25日至6月9日期間領取高市府發放之Flowflex富樂快篩試劑，不論未使用或已使用，民眾皆可攜帶試劑(或外包裝盒)，於6月15日起至6月30日，至全市38區衛生所或關懷包得來速站回收換貨。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／高雄市政府）

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／高雄市政府）

衛生局簡任技正潘炤穎表示，富樂快篩試劑由FDA核准，經審核通過取得EUA，並在網路公開名單，衛生局從中參閱名單、逐間訪價。據了解，當時由於全國地方政府都有需求，各地方政府採購都是這樣方式，基層工作人員也會在相關訊息上有聯繫，經由此途徑得知台中市府採購富樂快篩100萬劑，因此高市府檢視網站公告內容後也跟進。

潘炤穎說明，高市府依政府採購法緊急採購，事後查閱相關紀錄，得知許多地方政府、中央機關單位都有採購這批試劑，包括新北、台北、桃園、屏東等部分機關團體都有，依據衛福部食藥署審核通過的仿單式樣、包裝、內容等，交貨過程中驗收無誤。

▲▼富樂快篩「沒C線」被逮！192萬劑流入市面　陸次級品混充美貨。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲富樂快篩「沒C線」！192萬劑流入市面，陸次級品混充美貨。（圖／記者陳凱力翻攝）

潘炤穎指出，6月11日高市府主動發現，部分試劑有品質不良或涉及摻偽問題，因此主動通報中央主管機關並移送地檢署偵辦，高市府根據此事實主張嚴辦，並移送地檢署、聲請假扣押。食藥署在昨天公布富樂快篩試劑後續處置，市府也配合相關回收及處置，並依法向廠商求償。

衛生局統計，5月23日高市府決標採購100萬劑富樂快篩，試劑已陸續到貨，目前盤點庫存及部分回收已達50萬劑，回收動作還在進行中。

▲高市府回收富樂快篩試劑。（圖／高雄市政府）

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
王陽明外公「陽明海運前董座」過世　輝煌背景曝：他是我的英雄
快訊／驚！高雄男突「倒臥警分局前」　明顯死亡
台中凱擘影城回來了　威秀接手！傳最快暑假重新開幕
輔大女遭警搭訕非個案　分局同事私訊感謝「幫我們清理門戶」
升級iOS 16卻不支援新功能　這三款機型恐為下一波淘汰名單
正妹網紅突發現「男友是親表哥」　大驚：連續劇是真的
快訊／民進黨今徵詢「潛在人選」　最快下周提名桃園市長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

保全偷拍女秘書裙底風光挨告　僅「分享1人」獲判無罪

捷運車廂追打片！大叔口罩拉到下巴　阿北勸說無效出拳了

快訊／驚！高雄50歲男突「倒臥警分局前」　明顯死亡未送醫

男子被誤認性侵犯打成豬頭　控警竟讓施暴者「自行前往派出所」

下士假扮按摩師性侵女網友！　辯「她有呻吟、拱屁股」下場曝

輔大女遭警搭訕非個案　分局同事私訊感謝「幫我們清理門戶」

挺警察！逢甲串燒名店豪捐50箱礦泉水還附冰箱　警讚超實用

小黃情侶翻臉！他用無線電廣播辱女友「破麻、倒貼」　5萬5換免囚

買進100萬劑富樂黑心快篩！高市府回收求償：主張嚴辦+假扣押

前妻倒家中氣絕！通緝犯打完119落跑…槍彈不及帶走再判5年

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

阿嬌、阿Sa「22年沒吵過架」　「組合比夫妻關係難」Jessica狂點頭

保全偷拍女秘書裙底風光挨告　僅「分享1人」獲判無罪

捷運車廂追打片！大叔口罩拉到下巴　阿北勸說無效出拳了

快訊／驚！高雄50歲男突「倒臥警分局前」　明顯死亡未送醫

男子被誤認性侵犯打成豬頭　控警竟讓施暴者「自行前往派出所」

下士假扮按摩師性侵女網友！　辯「她有呻吟、拱屁股」下場曝

輔大女遭警搭訕非個案　分局同事私訊感謝「幫我們清理門戶」

挺警察！逢甲串燒名店豪捐50箱礦泉水還附冰箱　警讚超實用

小黃情侶翻臉！他用無線電廣播辱女友「破麻、倒貼」　5萬5換免囚

買進100萬劑富樂黑心快篩！高市府回收求償：主張嚴辦+假扣押

前妻倒家中氣絕！通緝犯打完119落跑…槍彈不及帶走再判5年

18萬人瘋抽籤！「這1檔新股」創最貴承銷價...至今沒賣下場超慘

美媒公佈解放軍003號航母空照圖　美軍預測：可能2024年服役

中美防長香格里拉首會面！台海成焦點...中嗆「分裂台灣不惜一戰」

「台灣石斑含禁藥」遭大陸封殺！農委會急驗「源頭3場」結果出爐

王陽明「99歲商業大亨外公」去世　輝煌背景曝光：他是我的英雄

鋼龍才投出代表作就有韓職球隊想要　味全積極留人：他有意願

保全偷拍女秘書裙底風光挨告　僅「分享1人」獲判無罪

波特王怒嗆Mars說謊！前公司「附上對話」火速回應

尪拼命打工養家！寂寞主婦「解鎖KTV男模」夜夜極樂　他心碎PO文

幫填確診回報系統「他眼殘勾1選項」　下場GG：領不到隔離理賠

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

獨／16歲少女打BNT過世死因曝！冰存逾百日終下葬

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

21歲男北宜自摔賠慘　噴飛撞爛3輛重機

男大生肖想閨蜜丼走心了　撿屍回家再用力頂

駐外館長揪清潔工嘿咻　懲戒結果曝

國中妹深夜補習回家　惡騎士猛撞還狠踹

啪學妹10年後判6月！原來他當年「和解」找錯人

國道警舉槍自戕命危　關鍵畫面竟消失

跑山獸妻挨告纏訟4年！他揭參賽選手猝死始末

即／高雄爆工安意外！　 男墜地「背部插2支鋼筋」　

高雄女駕車撞騎士離開　法官1原因判無罪

更多熱門

相關新聞

獨／富樂黑心快篩「掉包陸製」手法曝

獨／富樂黑心快篩「掉包陸製」手法曝

大鑫資訊公司輸入的「富樂Flowflex快篩試劑」使用後無法顯示C線（品管線），經調查局追查發現是混用中國大陸代工次級品出貨，237萬劑產品須在1個月內回收。不過，早在5/13，已有通過EUA業者主動向食藥署申請廢止並示警。食藥署今（15）日說明時隔1個月才同意註銷申請原因，並公布業者「調包手法」與書審難處。

金門+75！新增1死　1學童陰轉陽

金門+75！新增1死　1學童陰轉陽

富樂快篩就是中國製　她氣炸：衛福部都是菜英文

富樂快篩就是中國製　她氣炸：衛福部都是菜英文

高雄線上教學延至暑假？　陳其邁兩難了

高雄線上教學延至暑假？　陳其邁兩難了

桃園各社區醫療採檢站人數創新低　滾動調整服務時段

桃園各社區醫療採檢站人數創新低　滾動調整服務時段

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫高雄陳其邁黑心快篩富樂快篩大鑫

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

康復卻不敢內用！一票苦主嘆「1場所更容易確診

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

女嬰沒繫安全帶　離奇滾地被媽輾死

柯以柔婚後才知「老公非建中學霸富二代」！

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

快訊／今增143人死亡！本土+68939

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

今本土+68939例！2縣市破萬

汪建民躲債失聯「憔悴探視失智母」！

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

更多

最夯影音

更多
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面