高雄校園疫情「維持千例」線上教學至暑假？陳其邁兩難：明天宣布

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府宣布，高中以下暫停實體教學延至6月17日，不過距離暑假僅剩一周，不少家長也焦急，是否繼續線上教學直到放暑假。對此，市長陳其邁表示，是很兩難的抉擇，同學在家學習很久，確診人數還是維持千例，高雄與幾個地方政府明天會有一致性作法。

今日高雄校園疫情，快篩陽性確診有1141例，其中國高中職有416例、國小幼兒園有725例。教育局長謝文斌表示，今日疫情與昨日差不多，整體仍維持高原期情況。

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▲國內新冠疫情嚴峻，學生染疫人數激增，各級學校陷入停課復課的無限循環之中。（示意圖／記者湯興漢攝）

教育局長謝文斌日前宣布，高雄高中以下學校、公立幼兒園、補習班、課照中心，暫停實體課程改線上教學，時間延長至6月19日。非營利、準公、私立幼兒園則自主決定暫停實體課程時間。補習班部分，以線上教學為主，得視家長需求採混成教學，如有確診者，仍依規定匡列該班，並暫停實體課程3天。

由於至於是否再延長線上教學？陳其邁說，疫情雖然在往下走，不過今天公布校園相關確診個案數，雖在高原緩解部分，但還是維持1000例左右，高雄與幾個地方政府會在明天有一致性作法，台中、台南、嘉義等都會先做討論。

陳其邁表示，今晚高市府會召開專小組會議，對疫情做審慎判斷，決策將在明天公布。也提醒市民，家庭群聚狀況其實還是很多；在學校部分，也確實是兩難的抉擇，因為同學已經在家學習很久，但確診人數還是都維持1000，市府還是要做較好決定，兼顧學生受教品質與防疫，給我們一點時間，做完決定就會告訴大家。