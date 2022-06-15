出國注意！疫後「機票價格最多漲4成」　長榮日韓線增班時間出爐

▲長榮航空將舉辦城市觀光馬拉松。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空將於今年10月23日辦理「城市觀光馬拉松」，今日起至7月13日下午5時開放報名，首次納入全馬賽事，限額2.4萬人。展望疫情後的空運市場，長榮航空總經理孫嘉明表示，預計機票價格會上漲3到4成，另外各航線航班都會陸續增加，其中日韓航線得等台灣出遊禁令解除才會增班。

孫嘉明表示，長榮航空城市觀光馬拉松結合運動及觀光，從2019年開始辦理，去年因疫情暫停辦理，今年則是首次納入全馬賽事，賽道內可以看到北市知名景點，跑者除了跑步還能欣賞北市美好的一面。

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▲長榮航空表示，目前訂票數已有明顯增長。（圖／長榮）

展望疫情後空運市場，孫嘉明表示，第三季就會陸續恢復，第四季座位數可以恢復到疫情前的7成，若按照指揮中心所言「9月可出國」，預計11月就會開航規劃已久的米蘭、慕尼黑航線。另受到附加燃油費上漲等因素，孫嘉明坦言，疫情後機票價格漲幅可能落在3到4成左右。

孫嘉明表示，長榮目前規劃主要增班航線包括北美、東南亞、歐洲等，今天起台灣開放轉機，增加航班集中在北美到東南亞間，七月起增加歐洲到曼谷間的航班，至於東北亞的日韓等，因為台灣仍有出遊禁令，必須等到旅行社能出團，才可能大幅增班。

指揮中心規定，每週入境人數限制為2.5萬人，必須分配給所有航空公司的所有航線，且不分本國或外國籍。孫嘉明表示，指揮中心宣布鬆綁檢疫規定後，訂位量就明顯增加，尤其北美航線增幅最大，但因配額過少，現在已出現超賣的情形，希望指揮中心盡快鬆綁限制，才能暫時解套。