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富樂快篩通過美國FDA就是中國製　她氣炸：整個衛福部都是菜英文？

▲▼國民黨立委林奕華15日質疑，富樂原廠早已在官網說明，通過美國FDA的快篩試劑產品就是「中國製」。（圖／取自林奕華臉書）

▲國民黨立委林奕華質疑，富樂原廠早已在官網說明，通過美國FDA的快篩試劑產品就是「中國製」。（圖／取自林奕華臉書）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委林奕華15日表示，近期富樂黑心快篩試劑鬧得沸沸揚揚，民進黨全黨上下一心，想把風向帶到「中國製劣質快篩試劑」混充「美國製」，但是富樂原廠早已在官網向全世界說明，通過美國FDA的快篩試劑產品就是「中國製」，質疑難道整個中華民國衛福部的官員都是「菜英文」。

林奕華稍早在臉書表示，近期富樂黑心快篩試劑鬧得沸沸揚揚，民進黨甚至全黨上下一心，想把風向帶到「中國製劣質快篩試劑」混充「美國製」，但是富樂原廠早已在官網向全世界說明，通過美國FDA的快篩試劑產品就是「中國製」，美國FDA在2016年也對該生產基地進行品管認證。

林奕華質疑，民進黨宣稱通過台灣緊急使用授權（EUA）的富樂快篩，美國製的產品從何而來，美國人都用不到美國製的富樂快篩，為何會為區區2300萬人口的國家特製「Made in USA」的富樂快篩。

林奕華再指，當初指揮中心、食藥署怎麼審核富樂快篩試劑，廠商是否真的有提供「美國製」的產品說明書，還是整個衛福部的官員都是「菜英文」，抑或是走綠色通道就是廠商說什麼，指揮中心就配合什麼。

林奕華強調，所謂的美國製的富樂快篩，根本就是謊言、防疫大騙局，如果事件真如民進黨所說「黑心中國製快篩混充美國製」，那麼衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅就必須出來說清楚、講明白，當初富樂快篩申請EUA時，是不是就知道所有的產品都是「中國製」。

林奕華還說，如果當初廠商是用「美國製」為晃子申請，為何整個指揮中心上上下下、少說上百名公務員，都沒人發現世界上根本不存在「美國製」的富樂快篩，民進黨不質疑還好，一質疑問題更多，認真回想起來，當初申請的過程真的疑點重重。

林奕華表示，整個快篩之亂正好證明，國民黨先前指出小吃店、網咖、賣墨水匣通通來代理快篩試劑的不合理之處，絕對不是像陳時中所說的「有能力的都來，政府不會有損失」，難道陳時中都不會懷疑，合法、正常的大型醫材商為何都不願意引進快篩試劑。

林奕華認為，政治掛帥的採購，正當的商人不會參與，小廠商沒被抓到就大賺一筆，被抓到頂多換個名字，風頭過後東山再起，執政黨帶風向「中國製快篩混充」要不要罰300萬，以及出來說說當初廠商怎申請EUA，解釋為何衛福部沒有查驗市面快篩試劑是否與當初申請EUA的產品一致。

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