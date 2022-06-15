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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營批新北議員封殺「恩恩案」　藍營反嗆：停止劣質政治操作

▲▼國民黨「全民防疫監督平台」4/19召開「要多元疫苗，為兒童發聲」記者會，國民黨發言人柳采葳、文傳會副主委王鴻薇、國民黨副秘書長王育敏及文傳會副主委江怡臻質疑政府為何不採用多數國家已經開訪使用的BNT，而要去採用副作用強烈的莫德納。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨文傳會副主委江怡臻。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

新北市議會民進黨團昨提案邀請市長侯友宜針對「恩恩事件」專案報告，表決時因人數不足未能通過。民進黨質疑國民黨議員封殺專案報告、護航侯友。對此，國民黨文傳會副主委兼發言人江怡臻反批，民進黨不斷用監督之名做惡劣的政治操作，不僅扭曲事實，惡意栽贓第一線防疫同仁，民進黨才是真正愧對議員職責，對不起新北市民。

江怡臻表示，侯友宜市長至始至終都是用非常嚴謹的態度說明，國民黨團也要求新北市府提供相關資料，全力關懷恩恩家屬，更監督市府推動兒童就醫綠色通道、施打兒童疫苗等防疫工作，但是無奈民進黨還是要用抹黑的方式，讓整個案件政治化，藉此獲得政治利益。

江怡臻表示，為期兩個月的市政總質詢以及議會業務質詢，再加上每天的疫情記者會，防疫工作和說明都持續進行，國民黨支持議會不應空轉，民進黨不斷杯葛議事，讓市政無法推行下去，這樣子才是真正損害到市民的權益，請民進黨不要再以監督之名，行政治表演之實。

江怡臻強調，市府已經將所有該給的資料都呈現出來，請民進黨不要再胡亂臆測真相，更不要隨意羅織罪名給侯友宜，民進黨只在乎自己的選舉，根本沒有真正關懷恩恩爸，更沒有關心其他因為中央防疫不力而受苦的民眾，這樣子的政黨，完全辜負人民的期待，更完全忽視人民的聲音，讓人感到相當遺憾。

江怡臻也說，面對疫情，無論中央或地方的防疫表現，市民都看在眼裡。請民進黨放下政治計算，以人民的利益為優先，不要再做劣質的操作，讓防疫人員專注本業，也請民進黨認真防疫，尤其留意中重症、脆弱族群，也為逼近國門的Omicron新變異株做好防疫工作，不要再讓國人深陷染疫危機。
 

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關鍵字：

新北恩恩案

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