綠營批新北議員封殺「恩恩案」　藍營反嗆：停止劣質政治操作

▲國民黨文傳會副主委江怡臻。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

新北市議會民進黨團昨提案邀請市長侯友宜針對「恩恩事件」專案報告，表決時因人數不足未能通過。民進黨質疑國民黨議員封殺專案報告、護航侯友。對此，國民黨文傳會副主委兼發言人江怡臻反批，民進黨不斷用監督之名做惡劣的政治操作，不僅扭曲事實，惡意栽贓第一線防疫同仁，民進黨才是真正愧對議員職責，對不起新北市民。

江怡臻表示，侯友宜市長至始至終都是用非常嚴謹的態度說明，國民黨團也要求新北市府提供相關資料，全力關懷恩恩家屬，更監督市府推動兒童就醫綠色通道、施打兒童疫苗等防疫工作，但是無奈民進黨還是要用抹黑的方式，讓整個案件政治化，藉此獲得政治利益。

江怡臻表示，為期兩個月的市政總質詢以及議會業務質詢，再加上每天的疫情記者會，防疫工作和說明都持續進行，國民黨支持議會不應空轉，民進黨不斷杯葛議事，讓市政無法推行下去，這樣子才是真正損害到市民的權益，請民進黨不要再以監督之名，行政治表演之實。

江怡臻強調，市府已經將所有該給的資料都呈現出來，請民進黨不要再胡亂臆測真相，更不要隨意羅織罪名給侯友宜，民進黨只在乎自己的選舉，根本沒有真正關懷恩恩爸，更沒有關心其他因為中央防疫不力而受苦的民眾，這樣子的政黨，完全辜負人民的期待，更完全忽視人民的聲音，讓人感到相當遺憾。

江怡臻也說，面對疫情，無論中央或地方的防疫表現，市民都看在眼裡。請民進黨放下政治計算，以人民的利益為優先，不要再做劣質的操作，讓防疫人員專注本業，也請民進黨認真防疫，尤其留意中重症、脆弱族群，也為逼近國門的Omicron新變異株做好防疫工作，不要再讓國人深陷染疫危機。

