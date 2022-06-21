新北幣要來了！市府推「專屬行動支付」5000店爽消費 上路時間曝

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新北市宣布推出「NewTaiPAY」！發放新北幣　5000店爽消費

▲湳雅夜市（圖／翻攝自新北市政府觀光旅遊局官網）

▲板橋湳雅夜市。（圖／翻攝自新北市政府觀光旅遊局官網）

中央社

新北市政府規劃推動新北行動支付（NewTaiPAY）APP服務，結合市政互動獎勵機制發放「新北幣」，預定自7月起試辦，期盼建構跨地域全國通用的多元支付數位經濟。

新北市研考會發布新聞稿指出，相較於其他地方縣市類似服務，包括高雄幣、台東TT PUSH踢一下、花蓮好Q等，NewTaiPAY APP結合「新北幣」打破地域的藩籬，可跨地域流通，並透過導入區塊鏈技術，來提升交易安全性。

研考會表示，新北行動支付（NewTaiPAY）APP服務目前已完成雛形架構，正進行系統壓力測試與效能調校，如調校順利，預計7月初配合五股公有市場開幕進行試辦，目前已有70餘家攤商進行服務整合申請，將以試營運結果做最後微調，預計8月正式上線。

研考會資訊中心代理主任陳富添向中央社記者表示，過去各局處大多有行銷經費，購置紀念品來推廣市政活動，若未來改成參加市府活動，即藉由NewTaiPAY掃瞄QRcode獲得一定數額「新北幣」虛擬貨幣，可以和現金1比1相同幣值用於商家消費、折抵，相信行銷上更具效益。

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他表示，預計NewTaiPAY可在超過5000間實體商家與線上商城使用服務，目前暫無儲值功能，但可綁信用卡等其他行動支付，搭配「新北幣」在商家消費折抵、商品兌換與好康優惠等消費，盼能建構跨地域全國通用整合性數位經濟生態圈。

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