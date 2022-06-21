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快訊／恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　新北衛生局急發6聲明

▲▼恩恩爸（圖／記者戴上容攝）

▲恩恩爸。（圖／記者戴上容攝）

記者崔至雲／新北報導

恩恩案持續延燒中，恩恩父親要求新北市政府公布所有求救的錄音檔還原真相，卻遲遲未有結果，有媒體指出，該案最致命的關鍵在於侯市府政策錯誤，自創獨步全台的「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定，導致恩恩送醫延誤81分鐘喪命。對此，新北衛生局稍早急發6點聲明指出，所有資料證據，都已經送交司法單位，呼籲有心人士勿過度放大解讀、惡意曲解同仁通話中語氣，抹煞同仁的努力與付出。

衛生局回應如下：

一、所有資料證據，包括錄音檔案在內，都已經送交司法單位。只要偵辦需要，所有人都會接受調查，沒有例外。

二、我們是依照「當時」中央的相關規定執行，也在事情發生後，將當時的處理流程和時序，送交中央，中央的公開答覆是「沒有延誤就醫」。

三、中央疫情指揮中心成立了兩年多來，交付全國地方衛生局須依照中央指引配合執行辦理各項防疫工作，新北市衛生局設置有防疫專線、防疫手機及疾管防疫人員直撥分機號碼等多線電話，提供各防疫單位橫向聯繫管道。

四、4/14當天新北市確診360人、居隔人數高達1萬多人是全國最多，依據當時中央防疫規範，針對確診者及接觸者的處置有諸多繁瑣流程，包括確診者收治、疫調、匡列，接觸者居隔管理、採檢，每一個個案、居隔者都要由衛生局、衛生所人員透過電話反覆聯繋多次，當時衛生局、衛生所每天電話量暴增，每一位同仁都在工作崗位上努力認真協助每一通民眾來電的需求。

五、若進線通報為快篩陽或確診個案，處理同仁都需先在中央法定傳染病系統輸入個資以核對是否為確診或隔離個案，以便後續依傳染病防治法規定進行處理。4/14晚間衛生局同仁接獲消防局來電通報，主動詢問個案狀況得知有出現紫斑症狀，立即連絡雙和醫院調度專責病床安排收治，醫院回覆可收案便立即通知家屬及119送醫。

六、再次呼籲外界、有心政論人士及部份參選人勿過度放大解讀、惡意曲解同仁通話中語氣，抹煞同仁的努力與付出。

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恩恩案錄音檔新北衛生局

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