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新北樹林南園里提升救命術　里鄰長、志工急救技能訓練領證

▲新北樹林南園里提升救命術 里鄰長、志工急救技能訓練領證。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北樹林南園里提升救命術，里鄰長、志工急救技能訓練領證。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市樹林區南園里長李培鈺與社團法人台灣AED推廣教育協會共同舉辦「樹林區南園里鄰長暨環保義工心肺復甦和電擊術（CPR＋AED）訓練課程」，透過訓練將相關急救技能推廣社區民眾，並加強對心肺復甦術CPR認識和AED使用技能，讓鄰長及志工們，在生活中遇到突發事件時，懂得如何救人和自保。

南園里長李培鈺表指出，本次活動在樹林柑園市民活動中心舉辦，召集里內鄰長、志工集訓。2個半小時的課程內容相當充實，專業講師透過社會真實事件與描述危急的情境模擬，教導對應緊急應變判斷方法，搭配CPR與AED的理論基礎、讓受訓者清楚瞭解實際操作CPR、AED機具正確使用時機，課後還舉辦筆試與技能評測，一氣呵成的訓練課程，加深民眾緊急救護醫療觀念，最後通過測驗評核者，也會協助取得CPR+AED證照。

▲新北樹林南園里提升救命術 里鄰長、志工急救技能訓練領證。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市樹林區南園里長李培鈺（中）召集里內鄰長、志工集訓。

南園里鄰長王照雄表示，培鈺里長常辦理各項訓練課程，CPR+AED的課程，他已經是第二次來參加此課程，講師教學幽默風趣，特別舉例現在無論是慢跑或是騎自行車各項活動中，不時傳出有人因心肌梗塞昏迷、沒有呼吸心跳的事件，讓我們知道在黃金救援5分鐘內，可以即時施行CPR（心肺復甦術）及使用AED（自動體外心臟電擊去顫器）電擊去顫，就有機會讓一度停止的心跳脈搏恢復搶回一命，真是受益良多。

南園里長李培鈺表示，長期觀察下發現，里民的健康安全是大家最重視的一塊，加上南園里民結構上，年長的鄉親比例偏高，即使公寓大廈內有設置AED，也因缺乏使用技能與常識，意外來臨時，反應不過來，錯過急救的黃金時間，因此里辦公處都會定期安排做這些課程，協助里內各社區，雖然配合疫情有所調整，還是會在將來計畫開放更多北大特區管委會的成員們以及有興趣的里民共同參與，以達到「我愛南園 守護家園」的使命。

▲新北樹林南園里提升救命術 里鄰長、志工急救技能訓練領證。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北樹林南園里提升救命術 里鄰長、志工急救技能訓練領證。（圖／記者郭世賢翻攝）

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