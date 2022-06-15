快訊／台灣白帶魚驗出陽性！　國台辦：暫停相關企業輸入一週

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／北京報導

國台辦發言人馬曉光今（15）日指出，因從台灣輸入大陸的冰鮮及冷凍水產品的外包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，大陸海關從6月10日起，暫停接受相關企業的產品進口申報1週。

他接著指出，海關將加大對台灣輸入冷鏈產品及其外包裝的新冠病毒核酸檢測，嚴格防範新冠肺炎疫情輸入風險，切實保護民眾健康安全。

經查，大陸海關總署通知顯示，因從台灣輸往大陸的1批次冰鮮白帶魚的包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，按照海關總署公告2020年第103號的規定，大陸海關自即日起，暫停接受台灣水產品生產企業「北都冷凍食品工業股份有限公司」（註冊編號為99667163）的產品進口申報1週，至2022年6月16日。

在今日的例行記者會上，馬曉光還針對石斑魚一事作出回應，稱為了保護大陸民眾健康，這是正常、安全防範的舉措，科學合理。

他指出，去年以來，大陸方面多次向台灣有關方面通報了多批石斑魚藥物不合格情況，要求其完善水生動物安全管理體系；台灣方面從未提供所謂進行整改的證據，近期又接連出現輸大陸石斑魚中檢出禁用藥物情況。為保護消費者健康安全，大陸方面不得不暫停台灣石斑魚輸入。