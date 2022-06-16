本土累計310萬例「確診地圖」曝！新北75萬最多　桃園、高雄居二三

屏東縣今(16)日新增3032例本土確診個案，國內疫情持續延燒，Omicron傳染力強，縣府特別於18日加開3處速打站，包括：屏東火車站、高榮屏東分院(急診後方長廊)、輔英醫院2樓，1.2.3.4劑隨到隨打，鼓勵還未施打疫苗或完整接種的民眾可多加利用。