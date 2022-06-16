本土累計310萬例「確診地圖」曝！新北75萬最多　桃園、高雄居二三

記者曾筠淇／綜合報導
今天國內新增6萬3710例本土個案，共分布於22縣市，其中又以台中市9523例最多，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有6縣市為深咖啡色，今年累計均超過19萬例。
▲確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）
今日新增6萬3710例本土病例，全國所有縣市均有病例，依序為台中市9523例、高雄市9316例、新北市7440例、台南市6163例、彰化縣5185例、桃園市5066例、台北市4025例、屏東縣3032例、雲林縣1606例、苗栗縣1605例、新竹縣1462例、南投縣1458例、嘉義縣1323例、新竹市1245例、宜蘭縣1187例、花蓮縣888例、基隆市787例、嘉義市769例、臺東縣673例、澎湖縣262例、金門縣141例、連江縣14例
根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，六都、彰化縣均大於十萬例；連江縣則為唯一一個守在千例之內的縣市。
深咖啡色縣市（17萬9446～75萬6712例）有6：
台北市32萬7018例
新北市75萬6712例
桃園市37萬8939例
台中市33萬0425例
台南市19萬5461例
高雄市33萬6520例
次深褐色（6萬0224～17萬9445例）有5：
基隆市7萬2251例
新竹縣8萬0387例
彰化縣13萬1398例
屏東縣8萬7342例
宜蘭縣6萬2735例
橘色縣市（3萬6916～6萬0223人）有5：
新竹市5萬7711例
苗栗縣5萬6735例
南投縣4萬2055例
雲林縣4萬8357例
花蓮縣4萬8968例
淡橙色縣市（979～3萬6915人）有5：
嘉義市2萬2306例
嘉義縣3萬5201例
台東縣2萬5242例
金門縣3956例
澎湖縣5863例
淡黃色縣市（0～978人）有1：
連江縣978例
今年1月1日至今已累計310萬6560例本土病例，其中，新北市累計的病例數最多，共計75萬6712例。
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