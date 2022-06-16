光華商場打工宅持芭樂票騙到180台PS5　買空賣空狠撈700萬

記者張君豪／台北報導

刑事局專責網路犯罪調查的偵九大隊，從165反詐騙平台分析、鎖定一名LINE帳號暱稱「Cat Chang」貓哥犯嫌，從今年3月起以批購、分享投資知名主機PS5吸金，貓哥透過LINE群組表示有便宜貨源，甚至可以低到市價6折，歹徒利用民眾撿便宜心態，提供「原價購買可投資分潤」，誆稱之後每賣出一台PS5，參與投資民眾就可分潤3千元新台幣，藉此騙取民眾、遊戲機大盤資金資金逾新台幣700萬元，刑事局5月31日收網逮捕張男（39歲、無前科）。

▲曾在光華商場打工的張男分以芭樂票、誆稱投資方式買空賣空PS5遊戲主機吸金逾700萬元新台幣，日前遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局偵九大隊接獲報案後，與台北市警士林分局共組專案小組，逮捕貓哥到案。他否認涉案，辯稱自己曾在光華商場工作，熟稔3C產品叫貨銷售管道；警方查出他以簽下400多萬元本票方式，向北部某知名遊戲主機代理商大盤購買180台PS5主機，並以低於市價6折話術出貨，建立口碑。

張嫌透過LIN成立群組攬客販售低價遊戲主機、待取得消費者信任後，再以直銷龐氏騙局話術「原價購買可參加投資分潤」，告知消費者若出資2萬多元購買，日後他每出售一台主機，他與消費者就可對分6千元新台幣利潤，導致超過百名消費者匯款投資。

警方調查，張男詐騙手法相當高明，除了開出芭樂票騙取遊戲主機大盤180台主機外，並以假片投資出貨方式，先把手上180台主機銷售一空，之後以「第三方」詐騙手法，以新買家購機匯款現金轉給前任投資買家，他不僅從中賺取利差，還讓舊買家帳戶淪為詐騙警示戶，手法高明卻相當惡劣。

直到今年4～5月間，張男售光手上遊戲主機無法交貨失聯，這批PS5買家組成自救會報警處理，警方受理追查陸續約談50名被害民眾，粗估最少有百人受害，且張男詐騙獲利包含遊戲主機大盤被騙400餘萬、民眾匯款投資財損累計逾新台幣700萬元。

刑事局與士林警分局共組專案小組，報請台北地檢署騰股檢察官指揮，5月31日持搜索票、拘票在台北市中正區杭州南路逮捕張嫌，並查扣作案手機，張嫌落網否認詐騙吸金，認為僅是積欠廠商貨款和部分未出貨的交易糾紛，警方訊後依觸犯刑法詐欺罪嫌、銀行法移送地檢署複訊，北檢聲押張男，台北地院裁定20萬元交保候傳。

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