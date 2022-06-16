縱火男胞妹IG「精選動態」曝！二哥陪兒玩像慈父...竟成奪8命惡魔

記者黃宥寧／台北報導

新竹買汽油縱火的陳彥翔，不僅是人夫更育有3名兒子（3歲、6歲、7歲）。據悉，陳嫌第3名兒子患有唐氏症，不幸葬身火海的胞妹，平時體貼當起「褓姆」幫忙照顧和陪小孩玩，也會將過程PO在IG上紀錄，其中更有一段是陳嫌陪兒子玩玩具，洋溢滿滿父愛，沒想到狠心一把火，扼殺全家，也讓小小生命嘎然而止。

▼不幸葬身火海的陳家小妹，不僅是個好姑姑，平時更會在IG上分享照顧哥哥兒子模樣。（圖／翻攝IG）

這次不幸罹難的28歲陳家小妹，平時都會在社群軟體分享照顧陳彥翔3名小孩的畫面，每一張都是她與姪兒充滿笑容的影像，看得出她相當樂於當姑姑和當起褓姆。

其中陳家小妹更PO出陳彥翔過去洋溢笑容、陪小孩玩玩具的場景，但萬萬沒想到像慈父得陳彥翔，竟因積累的怨恨，竟然成了奪走8條人命的惡魔。

▼陳彥翔的28歲胞妹平時都會在IG上分享照顧哥哥孩子的溫馨畫面。（圖／翻攝IG）

這起輪胎行大火造成一家三代11口共8人死亡，僅有屋主陳男、擔任軍職在外的長子、以及縱火的次子陳彥翔倖存。鄰居透露，該處土地近年要進行都市更新（市府澄清該建物並未劃入），政府與當地居民正在進行協商，而開輪胎行的陳父心中也有計較，打算都更後留一間店面給大兒子，疑似因此引起次子陳彥翔不滿。

目前確認死者為輪胎行老闆的妻子（56歲）、女兒（28歲）、大兒子妻子（28歲）及陳彥翔妻子（34歲）共4名大人，以及陳彥翔的3名孩子（7歲、6歲、3歲）大兒子未滿1歲的孩子，共計8人，遺體也因大火燒到碳化、難以辨識，僅能從體型判斷大人或孩童，檢警今天也採檢DNA以辨別身分。