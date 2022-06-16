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社會 社會焦點 保障人權

陸禁我石斑魚入境　民眾黨立委訪視屏東養殖戶傾聽困境

記者陳崑福／屏東報導

大陸6月10日宣布6月13日起暫停輸入我國石斑魚後，昨(15)日再度宣布，因台灣輸入的冰鮮白帶魚產品外包裝樣本檢出新冠病毒核酸陽性，暫停相關企業漁產輸入一週，衝擊台灣產養殖業。民眾黨立法委員張其祿對此感到質疑，今(16)日偕同台灣民眾黨屏東縣黨部林育先主委、張元戎執行長、屏東縣議員參選人陳炫言、屏東市北區市民代表參選人郭泰安、屏東市東區市民代表黃秈囷、屏東市南區市民代表參選人蘇金秋、內埔鄉民代表參選人潘家莉到屏東地區石斑魚養殖戶現況，了解當地水產漁民心聲。

▲民眾黨立委張其祿、屏東縣黨部主委林育先等人了解石斑魚遭陸禁入境後對養殖戶的衝擊。（圖／民眾黨提供，下同）

▲民眾黨立委張其祿、屏東縣黨部主委林育先等人了解石斑魚遭陸禁入境後對養殖戶的衝擊。（圖／民眾黨提供，下同）

▲民眾黨立委張其祿、屏東縣黨部主委林育先等人了解石斑魚遭陸禁入境後對養殖戶的衝擊。（圖／民眾黨提供，下同）

當地石斑魚養殖戶表示，養殖戶現今面臨困境，期盼政府一定要協助、正視：第一，守規矩的石斑魚養殖戶根本就沒有用藥，且定期接受抽檢，石斑魚用藥的相關新聞是很明顯的污名化，不但衝擊外銷聲譽，更衝擊國內市場消費者信心，請農委會一定要協助漁民澄清，端正視聽。

▲民眾黨立委張其祿、屏東縣黨部主委林育先等人了解石斑魚遭陸禁入境後對養殖戶的衝擊。（圖／民眾黨提供，下同）

▲民眾黨立委張其祿、屏東縣黨部主委林育先等人了解石斑魚遭陸禁入境後對養殖戶的衝擊。（圖／民眾黨提供，下同）

第二，農委會昨日有開會說要撥十億補貼漁民，實際上常是撥錢給漁民借錢，但「貨出不去」才是真問題，沒有市場銷出貨，漁民借越多就賠越多，欠越多可能賠不起造成更大問題；第三，中國大陸因為飲食習慣跟我國類似，才會有90%石斑魚貨都外銷大陸，而歐美市場、日本市場飲食習慣跟我國不同，加上石斑魚屬於高價值魚種，東南亞如越南等國因消費水準比較難大量輸入，因此才會造成現在的滯銷困境；而最重要的是，飼料一直漲價，如今又因中國大陸禁輸入而滯銷，養殖戶正在越養越賠，甚至被迫賠賣漁獲。

張其祿委員表示，近年因為中國政治打壓，農漁產品外銷中國市場皆具高風險性，從之前的鳳梨、釋迦等農產被禁輸入就能被預警，而在這些事件發生後，後續的爭議處理，也未見政府有效的處理成果及善後。早在去年及前幾個立法院會期就與多位委員多次質疑農委會及台農發公司在拓展外銷布局、分散市場風險及冷鍊物流建置成效不彰，甚至台農發公司還賠掉半個資本額。

他說，之前無論是地方政府(如屏東縣政府)及中央前幾年早就能夠預見這種困境，當這「灰犀牛」問題一發生，政府卻只能「臨渴掘井」以「愛台灣」的情緒勒索要求國人買爆農漁產品解決問題！因此，對於這些農林漁牧產銷系統問題重複發生，農委會明顯有失職的嫌疑，後續更應該追究相關責任。

張其祿強調，石斑魚是高單價經濟養殖產業，農委會應該就拓展銷路、市場問題進行根本性處理，而不是只以借錢給漁民，屆時漁貨銷不出去，漁民賺不了錢越賠越多、還不了錢會造成更大問題。屏東縣是行政院蘇院長之故鄉，呼籲蘇院長及政府有積極作為，幫助當地產業及漁民。

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