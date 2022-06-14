監察院開辦網路預約臨櫃陳情　避免人數過多須現場久候

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院14日表示，為提升陳情中心收案效率，避免民眾因到院陳情人數過多，必須在現場久候，監察院規劃在現有的預約視訊陳情系統平台，另行建置「預約臨櫃陳情服務」，民眾只要上網預約到院臨櫃陳情，並依預約時段到院，就可以節省現場等候的時間。

監察院透過新聞稿說明，陳情受理中心的首要任務，是協助值日監委受理人民到院陳情，但是每日到院陳情人數不一，如果遇到陳情人潮眾多，難以避免需要在現場久候。

監察院也說，精進內部作業方式並謀求改善，提供多元化陳情服務，以有效拉近與民眾的距離，是監察院持續努力的方向。近年來，監察院為提升受理陳情業務效能及貼近民眾需求，持續推動數位轉型不遺餘力。

監察院指出，為避免民眾到院陳情奔波勞苦，2020年12月試辦遠距視訊陳情，並自2021年正式實施，民眾透過上網預約，即能在所在縣市的公務機關，與監察委員以視訊方式，面對面陳訴苦情冤抑，深獲民眾肯定。

監察院表示，基於遠距視訊陳情的成功經驗，為提升陳情中心收案效率，避免民眾因到院陳情人數過多，必須在現場久候，因此規劃在現有的預約視訊陳情系統平台，另行建置「預約臨櫃陳情服務」。

監察院說明，民眾只要上網預約到院臨櫃陳情，並且依照預約時段到院，陳情中心將優先排定人員與其接談，釐清案情爭點後收案處理，即可節省現場等候時間，精準處理人民陳情案件，型塑監察院友善便民的服務形象，使監察院邁入更精緻化陳情服務。

監察院也說，如果民眾有到院陳情的需求，可以在監察院全球資訊網「便民服務」下的「預約臨櫃陳情」專區，登錄預約相關資料。