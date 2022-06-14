冒名受檢瞎扯「我整型啦」騙過員警　豬隊友喊一聲讓她露餡

▲蔡姓女子（右）違規停車遭盤查開單。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名蔡姓女子（27歲）12日因違停遭員警開單，蔡女拿出徐姓友人的證件冒名頂替，員警雖覺得人和照片有些差異，但蔡女辯稱先前曾經整型，順利騙過員警，正準備要離去時，蔡女男友現身，當場喊了蔡女真名，警員驚覺不對再次查證身分，蔡女才說出真實身分，警方隨後從蔡女身上搜出毒品，偵訊後將蔡移送法辦。

新興分局前金所員警12日上午10時許，巡邏經過前金區瑞源路與八德二路口時，發現一輛轎車違規停在紅線上，員警上前取締告發時，開車的女子拿出徐姓女子的健保卡，因證件的照片與女子有些許差異，但女子辯稱自己有整型過，加上態度很好，員警於是依規定開單舉發並請該女簽收。

▲蔡姓女子（左）冒名受檢。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

就在女子準備簽收罰單離去時，這時女子的男友到場並叫出女子本名，員警發現與徐女的名字不同，立刻追問該女是否知道徐女其他資訊，眼見瞞不住該女才坦承冒用徐女（23歲）的證件，自己其實姓葉，並向員警表示自己因先前有涉其他案件，擔心可能遭法院通緝，才拿以前同事的證件謊報。

員警隨後將葉女帶回派出所查證身分，警將其帶返所查證後，發現葉女目前並沒有遭到通緝，但因違規取締時謊報身分，已涉偽造文書罪現行犯，此外，逮捕後檢視葉女身上物品，發現1包三級毒品與3包二級毒品，全案於偵訊後，依違反毒品罪與偽造文書罪移送高雄地檢署偵辦。