　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

冒名受檢瞎扯「我整型啦」騙過員警　豬隊友喊一聲讓她露餡

▲▼冒名受檢騙過員警 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲蔡姓女子（右）違規停車遭盤查開單。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名蔡姓女子（27歲）12日因違停遭員警開單，蔡女拿出徐姓友人的證件冒名頂替，員警雖覺得人和照片有些差異，但蔡女辯稱先前曾經整型，順利騙過員警，正準備要離去時，蔡女男友現身，當場喊了蔡女真名，警員驚覺不對再次查證身分，蔡女才說出真實身分，警方隨後從蔡女身上搜出毒品，偵訊後將蔡移送法辦。

新興分局前金所員警12日上午10時許，巡邏經過前金區瑞源路與八德二路口時，發現一輛轎車違規停在紅線上，員警上前取締告發時，開車的女子拿出徐姓女子的健保卡，因證件的照片與女子有些許差異，但女子辯稱自己有整型過，加上態度很好，員警於是依規定開單舉發並請該女簽收。

▲▼冒名受檢騙過員警 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲蔡姓女子（左）冒名受檢。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

就在女子準備簽收罰單離去時，這時女子的男友到場並叫出女子本名，員警發現與徐女的名字不同，立刻追問該女是否知道徐女其他資訊，眼見瞞不住該女才坦承冒用徐女（23歲）的證件，自己其實姓葉，並向員警表示自己因先前有涉其他案件，擔心可能遭法院通緝，才拿以前同事的證件謊報。

員警隨後將葉女帶回派出所查證身分，警將其帶返所查證後，發現葉女目前並沒有遭到通緝，但因違規取締時謊報身分，已涉偽造文書罪現行犯，此外，逮捕後檢視葉女身上物品，發現1包三級毒品與3包二級毒品，全案於偵訊後，依違反毒品罪與偽造文書罪移送高雄地檢署偵辦。

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
快訊／台灣蘋果日報「大量解僱計畫」 　裁員280人
iPhone 14系列實機模型曝光！　鏡頭更凸、迎來大升級
批台北讚上海被罵！金湯力真的滾了　亮搭車照曝目的地
有症狀卻快篩陰？　醫揪「說明書最大錯誤」
快訊／國王4人被隔離！　湯瑪士決勝G5無法上陣
雞排妹自爆抽脂「做壞了」　醫美診所怒提告...結果出爐
陳美鳳一見他激動相擁！　張晨光悄回台近照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國2西向3輛車追撞　全線封閉車流紫爆...疑未保持距離釀禍

癲癇發作！男失蹤3天　躺水門溪床幸運獲救...只剩口鼻露出水中

驚！台中1歲男嬰熱痙攣　警鳴笛開道護送就醫...PCR陽性

馬尾女怒控遭警「樓梯拉人」　承認有觸碰...警：交由法院裁決

慶生敬酒爆火氣怨麻吉沒挺他　狂男點汽油彈丟好友芒果冰店

雞排妹自爆抽脂「做壞了」　醫美診所怒提告...結果出爐

禁代理愛奇藝條款上路！前員工竟重起爐灶非法營運　下場出爐

國3北上桃園路段火燒車　2人及時逃生...小貨車燒成廢鐵

快訊／26歲國道警凌晨避車彎「舉槍自戕」！　命危搶救中

柯以柔不滿郭宗坤「長期吹噓浮誇」「踐踏婚姻美滿」　二審准離

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

王心凌挑戰Rap飆草東《山海》　「甜美是我的特色，不是包袱」

酒駕不想吹！摀耳衝回家摔跤　馬尾女惱羞控警「闖民宅酒測」

入境3＋4要同地點住8天　柯文哲：又一個白痴政策

貪吃貓躲桌旁偷骨頭還哈氣嘶人　媽訓斥秒露「超萌無辜臉」：不4偶

國2西向3輛車追撞　全線封閉車流紫爆...疑未保持距離釀禍

癲癇發作！男失蹤3天　躺水門溪床幸運獲救...只剩口鼻露出水中

驚！台中1歲男嬰熱痙攣　警鳴笛開道護送就醫...PCR陽性

馬尾女怒控遭警「樓梯拉人」　承認有觸碰...警：交由法院裁決

慶生敬酒爆火氣怨麻吉沒挺他　狂男點汽油彈丟好友芒果冰店

雞排妹自爆抽脂「做壞了」　醫美診所怒提告...結果出爐

禁代理愛奇藝條款上路！前員工竟重起爐灶非法營運　下場出爐

國3北上桃園路段火燒車　2人及時逃生...小貨車燒成廢鐵

快訊／26歲國道警凌晨避車彎「舉槍自戕」！　命危搶救中

柯以柔不滿郭宗坤「長期吹噓浮誇」「踐踏婚姻美滿」　二審准離

帕運國手方振宇加拿大國際賽擊敗頭號種子　勇奪本季首金

雲峰飛彈量產可以打到北京惹議　游錫堃改口：和平大家才會幸福

以為更年期！她48歲「自然懷孕」生下第3胎　距上次懷孕差22年　

「蘋果新聞網」8月裁員280人　北市勞動局已收到大量解僱計畫書

國2西向3輛車追撞　全線封閉車流紫爆...疑未保持距離釀禍

敲碗成功！地獄展「夜間場」時間曝　南美館曬佛經：莫驚慌

癲癇發作！男失蹤3天　躺水門溪床幸運獲救...只剩口鼻露出水中

平日Buffet午晚餐都「買一送一」　台北老爺年中慶優惠連推15天

南韓貨車司機罷工燒到半導體　三星中國晶片生產受波及

驚！台中1歲男嬰熱痙攣　警鳴笛開道護送就醫...PCR陽性

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

社會熱門新聞

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

即／柯以柔控夫偷吃女員工　2審最新結果出爐

《咒》真實事件！長女17年前慘死　屋內貼滿符咒

馬尾妹不吹酒測　先生控警：拉人摔下樓

你的阿嬤掉了！機車「大法師過彎」真相曝

即／花蓮男身中多刀慘死菜園　兇嫌躲北市宮廟遭逮

即／屏東超商女店員遭挖眼　恐怖男判囚5年

即／國3北上嚴重事故　2大1小追撞車體爛毀

桃園雙屍命案解剖結果曝　頭遭鈍器重擊、妻懷1胎

快訊／富樂快篩出包　執行長聲押、2人交保

富樂劣質快篩「沒C線」　192萬劑流入市面

新竹妹告性騷擾　按摩師開庭還原姿勢「差9公分」無罪

八百壯士立院衝突　立委吳斯懷教唆鬧事無罪

更多熱門

相關新聞

會計師冒名借款500萬　結果他的房子被法拍

會計師冒名借款500萬　結果他的房子被法拍

李姓女會計師涉嫌偽刻蔡姓男友人的印鑑，開了張500萬元本票向金主借錢投資，後來還不出錢，金主拿票去聲請強制執行，李女為免冒名事發，一不做二不休，安撫蔡男「我來處理」，回頭又假冒蔡男名義與金主邊談和解邊打官司拖延，直到3年後，蔡男收到法院通知房子要被法拍才知完蛋了，台北地檢署依偽造有價證券等罪起訴李女。

通緝犯躲16年沒事　豬隊友一個Move讓他栽了

通緝犯躲16年沒事　豬隊友一個Move讓他栽了

陰道不正常出血　6旬婦罹子宮內膜

陰道不正常出血　6旬婦罹子宮內膜

3/31跨性別現身日　勇敢做自己

3/31跨性別現身日　勇敢做自己

跳傘慘遇豬隊友！他被撞「死亡急墜」腦震盪

跳傘慘遇豬隊友！他被撞「死亡急墜」腦震盪

關鍵字：

冒名受檢整型騙員警豬隊友害露餡

讀者迴響

熱門新聞

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

邵雨薇突公開婚紗照！網狂刷恭喜

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

鳳梨爆秘書「每晚尋歡至少5次」！

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

曹格、吳速玲爆分居3個月直擊！

張蘭公開6歲孫子長相！網驚：也太帥

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

民進黨「新北市長」人選曝！　英蘇默契鎖定他對決侯友宜

妹子快篩　紅線「不在C也不在T」傻了

確診人妻濫用「漂白水消毒」恐致命　醫秒阻止：會致命

傳播力增30%！BA.4、BA.5侵台「8大QA一次看」

更多

最夯影音

更多
蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪
她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面