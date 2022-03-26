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高空跳傘慘遇豬隊友！他遭撞暈「死亡急墜」腦震盪　驚悚影片曝光

▲▼皮俊跳傘時遭隊友衝撞導致腦震盪，最後被指導教練解救。（圖／翻攝自臉書）

▲皮俊跳傘時遭隊友衝撞導致腦震盪，最後被指導教練解救。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

美國一名男子皮俊（Ben Pigeon）長年以來熱衷高空跳傘、滑翔翼等冒險運動，某一次他與友人、教練前往美國德州達拉斯，在1萬英尺（3048公尺）的空中上進行高空跳傘體驗，3人手牽著手從飛機門一躍而下。不過，皮俊卻在半空中遭「豬隊友」不慎撞擊導致腦震盪，幸好即時被機警的教練解救，順利落地。

根據《太陽報》報導，其實這段影片拍攝於2014年，當時皮俊參加一場高空跳傘體驗，他與隊友、指導教練洛克（Andy Locke）手牽著手興奮地從登機門縱身躍下，不過因為當時空中的高速急流衝擊，導致另名隊友在氣流驅使下突然狠狠撞上皮俊，使得皮俊腦震盪、昏迷，根本失完全失去自我控制的力量。

▲▼皮俊、另名隊友與教練一起跳傘。（圖／翻攝自臉書）

▲皮俊、另名隊友與教練一起跳傘。（圖／翻攝自臉書）

指導教練洛克眼見狀況不對，憑著過去豐富的跳傘經驗，他試圖讓自己躺平，藉此把自己引向無助的皮俊。攝影鏡頭如實記錄著洛克如何在5000英尺（1524公尺）高空上成功抓住皮俊、讓皮俊停止在空中旋轉，同時拉上備用降落傘的繩索。

不過令人吃驚的是，原本受到腦震盪衝擊的皮俊突然恢復意識，並按照書本上教導的動作落地，從「死亡盤旋」中成功生還。皮俊對此也感到相當驚訝，因為對於跳傘較生疏的人來說，找到合適且安全的降落區可能會比較困難，特別是當天的降落區附近都是農田，降落時必須清楚識別道路在哪，否則可能降落在電線、甚至高速公路上。

▲▼皮俊遭隊友撞擊。（圖／翻攝自臉書）

▲▼皮俊遭隊友撞擊。（圖／翻攝自臉書）

▲▼皮俊遭隊友撞擊。（圖／翻攝自臉書）

皮俊透露，他在該場降落確實因豬隊友碰撞而引發腦震盪，之後失去了3天的記憶。

皮俊表示，該段影片雖然是於2014年拍攝而成，但他選擇在新冠疫情爆發的該年（2020年）對外公開，因為他想藉此向民眾宣導，應遵守6英尺（1.82公尺）的社交安全距離，「不僅跳傘需要保持安全距離，在新冠防疫期間更是需要保持社交距離。」

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