女會計師冒名簽票借500萬　他信了1句「我來處理」結果房子被法拍

▲女會計師冒用友人名義開票借錢投資，結果還不出債，害友人房子遭法拍。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

李姓女會計師涉嫌偽刻蔡姓男友人的印鑑，開了張500萬元本票向金主借錢投資，後來還不出錢，金主拿票去聲請強制執行，李女為免冒名事發，一不做二不休，安撫蔡男「我來處理」，回頭又假冒蔡男名義與金主邊談和解邊打官司拖延，直到3年後，蔡男收到法院通知房子要被法拍才知完蛋了，台北地檢署依偽造有價證券等罪起訴李女。

根據本案朱姓金主證詞，李姓女會計師因為職務之便，發現有利可圖的房產標的，就會找蔡男合作，由蔡男出名登記房產所有權人並借貸，伺機轉手房產賺取差價，2015年間，李女就拿了1張發票人是蔡男的本票，向朱姓金主借了500萬元，後來朱女發現李女無力還錢，拿著本票向法院聲請強制執行。

蔡男收到法院通知有本票債務後，詢問李女怎麼回事，李女安撫蔡男並稱「跟你無關，我來處理」後，轉頭又偽造蔡男的委任授權書，以她們兩人名義向法院提出抗告，甚至打起「確認本票債權不存在」官司。

期間李女一度以自己和蔡男名義與金主達成和解，約定分期償還剩餘的250萬元債務，結果李女又心生反悔，一再提出異議抗告或上訴，結果李女自己一路敗訴到2018年，蔡男最後還是收到法院通知，名下房產將因這張遭冒開的本票進入法拍程序，檢察官調查後依偽造有價證券、偽造文書等罪嫌起訴李女。