通緝犯躲台南鄉下16年　豬隊友一個Move讓他栽了

▲李姓男子（左）搭友人機車因違規被攔查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名李姓男子（57歲）16年前因為槍砲彈藥案件，遭法院判刑，但他沒到案服刑，離鄉背井到台南鄉下照顧母親，深居簡出，躲避通緝。李男11日回高雄找友人相聚，搭乘友人的機車外出，但友人卻在路口未依規定兩段式左轉，被員警攔下，警方一查發現李男竟然被通緝16年，再躲9年就可以逃過追溯期，當場將他逮捕歸案。

▲李姓男子（右）躲通緝16年還是被逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

苓雅分局三多路派出所員警11日下午5時許，巡邏經過苓雅區凱旋三路與武昌路口時，見兩名男子騎機車未依規定兩段式左轉，立刻尾隨將其攔下並開立交通違規舉發單。

員警查證兩人身份時，赫然發現後座的李姓乘客竟為高雄地檢署95年所發布的槍炮彈藥通緝犯，當場宣告相關權利後將其逮捕。

警方調查，李姓男子遭通緝後一直在台南工作，平日生活低調，除了工作幾乎都在租屋處照顧母親，出入都搭乘大眾運輸工具，最近想說風頭已過，才比較常回高雄，沒想到訪友卻因友人一時未遵守交通規則讓他栽在警方手上。李男遭逮後無奈苦笑表示，再過9年，追溯期就過了，沒想到自己都已經離鄉背井低調過了16年，最終繞了一圈還是在故鄉遭到逮捕。