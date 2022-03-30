草彅剛演活《天鵝湖》　3／31跨性別現身日勇敢做自己

▲邱浚彥認為目前的胸部手術已經可以很自然。 （圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

前 SMAP 成員草彅剛在電影《午夜天鵝》中首度挑戰跨性別角色，即使身為前偶像團體成員，但草彅剛戴上假髮、畫上濃妝、甚至穿上假乳，打扮妖豔的在夜店表演變裝版天鵝湖，並收留愛跳芭蕾舞但遭遇家暴的外甥女，用愛支持外甥女的夢想，證明母愛不分性別。電影引起極大的討論與迴響。

跨性別已不再是個禁忌的話題，每年的3月31日為國際跨性別現身日 （ International Transgender Day of Visibility ），是專門慶祝跨性別者，提高全球關注跨性別者面臨歧視之意識的節日。隨著時代觀念愈來愈新穎，隆乳也不再只是女性的需求，許多男性也會希望藉由隆乳手術，成為全新的自己。

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▲日本藝人草彅剛。（圖／翻攝自草彅剛IG）

國內整形名醫邱浚彥表示，因男性體脂肪較少，如果選擇的是自體脂肪隆乳，男性的脂肪會比女性更容易被身體吸收，術後效果有限，因此比較適合放入假體的隆乳方式。不過他也提醒，現在醫美技術日新月異，針對男性與女性的身體結構差異，可以在植入物材質大小與刀口選擇上仔細評估，建議民眾術前做好功課，術後照護好傷口，並保持作息正常、戒掉菸酒，避免傷口感染。