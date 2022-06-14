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高雄第2例MIS-C！2歲童高燒膿尿「出院又復發」　醫：嚴重恐休克

▲2歲男童MIS-C。（圖／翁根本醫師提供）

▲2歲男童發生MIS-C，眼結膜發紅、手腳脫皮。（圖／翁根本醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名2歲男童確診康復後2周，突然發燒近40度、手腳脫皮、嚴重膿尿，被送進急診室，就醫觀察後，醫師診斷為兒童多系統發炎症候群(MIS-C)。醫師提醒，兒童染疫後2-6周須注意併發症，若出現發燒、紅疹、腹痛、嘔吐等症狀要儘速就醫，否則恐休克危及生命。

收治病例的高雄榮總兒醫部急重症科主任翁根本表示，這名2歲男童就醫前2周感染新冠肺炎，因高燒不退被家長送進急診室，驗尿時發現有嚴重膿尿，懷疑是泌尿道感染，經給予抗生素處置後，隔天仍持續高燒。

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▲2歲男童MIS-C。（圖／翁根本醫師提供）

▲男童左手臂處卡介苗接種結疤處紅一圈(左)，右圖為康復後。（圖／翁根本醫師提供）

翁根本說，查房時，發現男童身上有紅疹，特別是左手臂處卡介苗接種結疤處紅一圈，另外，雙腳周邊也紅腫，眼結膜也有發紅現象，考量男童確診後康復，診斷為MIS-C。

翁根本指出，經安排心臟超音波檢查，顯示男童的冠狀動脈和心功能正常，就給予高劑量免疫球蛋白治療，男童於12小時後順利退燒，後續血液和尿液細菌培養報告也是陰性，更證實這不是細菌感染，退燒後，觀察3天，男童就順利出院。

翁根本表示，不過男童出院1天後又出現發燒症狀，但是精神活動力正常，經評估後，又再住院，醫師再次安排心臟超音波檢查，這次顯示冠狀動脈正常，但有極輕微的心包膜積水、疑輕度心肌炎，另外手指和腳趾端有脫皮，更符合MIS-C的臨床表徵。

▲2歲男童MIS-C。（圖／翁根本醫師提供）

▲男童康復出院後又復發，手腳脫皮。（圖／翁根本醫師提供）

翁根本說，由於治療一週內又復發，屬於免疫球蛋白治療抗藥型，除了給予第二次高劑量免疫球蛋白治療，並加另一種抗發炎藥物類固醇，治療過程曾高燒到攝氏39.8度，但隔天就順利退燒，觀察幾天，如無異常，會安排出院，繼續再門診追蹤。

翁根本提醒，兒童於新冠肺炎感染痊癒後2至6週內，要注意併發症，推測MIS-C和病毒感染後引發的免疫風暴有關，需及時診斷治療，以免病情惡化。MIS-C患者病徵是發燒3天以上、草莓舌、身體紅疹、腹痛、腹瀉、神經學症狀等，好發於5歲以上，且約有一半以上會呈現休克。

高雄市流行疫情指揮中心專家會議曾指出，兒童多系統發炎症候群(MIS-C)好發於感染新冠肺炎後的兒童、青少年，發生率為十萬分之二，以5-13歲兒童為主，常在確診後的2-6周發生，致死率為0-2%。最常出現的病徵是發燒，偶伴腹痛、腹瀉、嘔吐、心肌功能不良、皮疹、非化膿性結膜炎，甚至產生休克。市長陳其邁則建議，施打疫苗可減少MIS-C發生率達到9成以上，鼓勵家長盡快帶孩童施打疫苗。

高雄長庚日前收治高雄第一例MIS-C，患者是一名6歲女童，現已康復出院。而高雄榮總收治的這名2歲男童則是第2例，目前病況也已好轉。

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