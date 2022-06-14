▲醫師指出，兒童MIS-C發生率可能比指揮中心統計數字還高很多。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

指揮中心統計，台灣兒童感染新冠肺炎後發生MIS-C（兒童多系統發炎症候群）目前已累計8人。不過台大醫院小兒科醫師李秉穎指出，以他個人經驗，「MIS-C發生率可能比指揮中心統計數字還高很多。」

中央流行疫情指揮中心昨（13）日公布國內新增4萬5081例本土個案。數字看似比前幾天下降許多，李秉穎接受《年代向錢看》的訪問時也說，近期一兩週的疫情曲線雖有上下起伏，但整體來說是逐漸往下降「持續緩慢下降中。」醫師說明，下降緩慢的主要原因是，民眾還是有很高的防疫意識，因此上升緩慢、下降的也會比較慢。

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至於兒童確診後出現腦炎、或康復後發生MIS-C的情況，讓家長相當擔憂。指揮中心統計，台灣兒童染疫後出現MIS-C目前已累計8名個案。不過，李秉穎表示，他自己也看過約4、5個MIS-C病患，有一部分不需要住院，因此MIS-C的發生率可能會比指揮中心所統計的數字還要高很多。

李秉穎說明，MIS-C是在染疫後一段時間，又突然發燒、身上出疹子，甚至出現併發症，尤其又以心臟併發症為最嚴重，發生率目前雖還不是很清楚，但以個人觀察「MIS-C不少見。」醫師提醒，最重要的是症狀發生要及時就醫，因為最主要會影響血管，尤其是冠狀動脈阻塞，這是可能危及生命的併發症，若及早治療還是可以改善MIS-C可能帶來的後果。

對於MIS-C的資訊，指揮中心表示，發生年齡層最多的是6~12歲，最常見發燒3天以上、結膜炎、急性腸胃道症狀等。提醒家長，若兒童染疫6週內出現腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血或頭暈等6大症狀，一定要盡快送醫。