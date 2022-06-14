種無毒蔬果揮灑愛　屏東東港下廍社區豐收讚聲連連

▲社會勞動人在東港下廍種菜 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署為充分運用社會勞動人力回饋社會，並使社會勞動人在勞動過程中獲得自我肯定且融入社會重新生活，另基於「自給自足、永續經營」理念，結合東港鎮下廍社區發展協會從4至6月期間辦理「種種菜·揮灑愛·下廍豐收讚讚讚」社勞專案活動，藉由社勞人開墾農地種植無毒農作物，收成後供餐予社區長者及弱勢民眾食用，也將社會勞動人力化為社區實質助力。

下廍社區近年來人口結構老化，苦無人力維護環境整潔，社區窳陋空間雜草叢生、孳生蚊蠅、產生惡臭等問題日趨嚴重。

屏東地檢署自108年度起進駐社會勞動人力，藉由執行長黃淑滿多年務農經驗，輔導社會勞動人改造荒地，打造開心農場，從開墾土地、施肥播種、種植作物，到收成後烹飪佳餚等，皆由社會勞動人一手包辦，種植過程完全不噴灑農藥，讓長輩吃得更健康、更安心。

社會勞動人阿志表示，他是討海人，剛開始對農務一竅不通，還好有「前輩」手把手帶著做，種菜、澆水、除草、做堆肥，漸漸的也做出興趣來，會洗小番茄請造訪社區的民眾食用，也會帶他們到開心農場逛逛，看到喜歡的菜就摘回去加菜，還會分享自己的務農經驗，現在對種菜等相關細節也講得頭頭事道，完全看不出當初什麼都不懂的模樣。

收成後的無毒蔬果亦無償供給弱勢民眾食用，對有需要的人提供幫助，並不時進行蔬果義賣，收入所得作為購置種子、菜苗之經費，達到永續經營之理念，將社會勞動成果化為愛心分享，備受居民誇讚；社區人力短缺問題迎刃而解，社會勞動人亦從中學習一技之長獲得成就感，讓執行過程更深刻具意義。