　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

種無毒蔬果揮灑愛　屏東東港下廍社區豐收讚聲連連

▲社會勞動人在東港下廍種菜 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲社會勞動人在東港下廍種菜 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署為充分運用社會勞動人力回饋社會，並使社會勞動人在勞動過程中獲得自我肯定且融入社會重新生活，另基於「自給自足、永續經營」理念，結合東港鎮下廍社區發展協會從4至6月期間辦理「種種菜·揮灑愛·下廍豐收讚讚讚」社勞專案活動，藉由社勞人開墾農地種植無毒農作物，收成後供餐予社區長者及弱勢民眾食用，也將社會勞動人力化為社區實質助力。

▲社會勞動人在東港下廍種菜 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

下廍社區近年來人口結構老化，苦無人力維護環境整潔，社區窳陋空間雜草叢生、孳生蚊蠅、產生惡臭等問題日趨嚴重。

屏東地檢署自108年度起進駐社會勞動人力，藉由執行長黃淑滿多年務農經驗，輔導社會勞動人改造荒地，打造開心農場，從開墾土地、施肥播種、種植作物，到收成後烹飪佳餚等，皆由社會勞動人一手包辦，種植過程完全不噴灑農藥，讓長輩吃得更健康、更安心。

社會勞動人阿志表示，他是討海人，剛開始對農務一竅不通，還好有「前輩」手把手帶著做，種菜、澆水、除草、做堆肥，漸漸的也做出興趣來，會洗小番茄請造訪社區的民眾食用，也會帶他們到開心農場逛逛，看到喜歡的菜就摘回去加菜，還會分享自己的務農經驗，現在對種菜等相關細節也講得頭頭事道，完全看不出當初什麼都不懂的模樣。

收成後的無毒蔬果亦無償供給弱勢民眾食用，對有需要的人提供幫助，並不時進行蔬果義賣，收入所得作為購置種子、菜苗之經費，達到永續經營之理念，將社會勞動成果化為愛心分享，備受居民誇讚；社區人力短缺問題迎刃而解，社會勞動人亦從中學習一技之長獲得成就感，讓執行過程更深刻具意義。

►外食必備！「六合一」餐具吸管組才333元還買一送一

ET快訊
她從未確診卻出現「1恐怖症狀」！　醫驚：99%就是長新冠
大台北等3區午後迎大雨！　梅雨鋒面逼近
華爾街一篇報導嚇壞市場　「Fed將升息3碼」讓美股崩跌
妹子喉嚨痛急快篩　一看紅線「不在C也不在T」
快訊／大型重機可走蘇花改！　下階段擬開放白牌機車
快訊／新北男倒臥頂樓已屍僵！　婦曬衣嚇傻
徐旭東砲轟台灣大！　嗆「有人腦袋不清楚」
快訊／指揮中心累計4人確診！　2點記者會「照常舉行」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

積極推動台南污水下水道建設　黃偉哲：全面提升新營區生活環境品質

社區關懷站20日將重啟　竹山鎮大清消維護長輩安心上課環境

花蓮每百人有14人確診！秀林鄉比例最高　疫苗覆蓋率吉安鄉最高

7旬老婦機車拋錨　值班暖警主動關懷助返家

與死神拔河　南消二大隊訓練提升車禍救援能力！

種無毒蔬果揮灑愛　屏東東港下廍社區豐收讚聲連連

立委高金素梅會同紅十字會　捐贈春日消防分隊防疫物資

台南孔廟前鳳凰樹枯死　郭信良議長籲市府積極處理

台南傳統市場與Uber Eats攜手合作　黃偉哲邀大家在家一起「迺菜市」

「便當盒」降落！　台南市獲交通部核定15輛電動巴士

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

酒駕不想吹！摀耳衝回家摔跤　馬尾女惱羞控警「闖民宅酒測」

王心凌挑戰Rap飆草東《山海》　「甜美是我的特色，不是包袱」

貪吃貓躲桌旁偷骨頭還哈氣嘶人　媽訓斥秒露「超萌無辜臉」：不4偶

入境3＋4要同地點住8天　柯文哲：又一個白痴政策

積極推動台南污水下水道建設　黃偉哲：全面提升新營區生活環境品質

社區關懷站20日將重啟　竹山鎮大清消維護長輩安心上課環境

花蓮每百人有14人確診！秀林鄉比例最高　疫苗覆蓋率吉安鄉最高

7旬老婦機車拋錨　值班暖警主動關懷助返家

與死神拔河　南消二大隊訓練提升車禍救援能力！

種無毒蔬果揮灑愛　屏東東港下廍社區豐收讚聲連連

立委高金素梅會同紅十字會　捐贈春日消防分隊防疫物資

台南孔廟前鳳凰樹枯死　郭信良議長籲市府積極處理

台南傳統市場與Uber Eats攜手合作　黃偉哲邀大家在家一起「迺菜市」

「便當盒」降落！　台南市獲交通部核定15輛電動巴士

快訊／北捷環狀線異常！1列車無法自動行駛　車上40旅客受影響

Jisoo「私服黑裙太短」一側身翹臀曲線曝光！　纖腰＋長腿狂吸讚

小賈辣妻酥胸美腿齊發襯Tiffany珠寶　克服小中風美美當代言人

楊志良願選高市長！誇口專業比陳其邁強　王定宇嗆：真能講幹話？

陳時中選北市剩「最後出場方式」　派系人士：肩負全國火車頭角色

味全龍陳品捷快篩陽性　6月累計4名二軍球員染疫

妳的腿很好看！　又是醉男搭訕女客被拒...舉起酒瓶椅子就打　

最新「GODIVA雪糕」來了！咬下是超濃流心巧克力醬　超商獨家開賣

新冠再變異也不怕！美研製新款「T細胞疫苗」　效力超強可對抗變種

東奧銅牌辛度遭到何冰嬌直落二　印尼公開賽首輪出局

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

地方熱門新聞

桃園開設26處接種站　推長者第4劑接種

海上遶境　竹圍漁港68艘船25尊神明列席

即／台電大潭電廠工地鷹架倒塌　6男遭壓傷

排尿異常原來是攝護腺肥大

台南市獲交通部核定15輛電動巴士

花蓮每1百人有14人確診　秀林鄉比例最高

屏東失竊台南找回意外破案有如神助！

喵星人遭撞倒路中　台中警、動保人員聯手搶救

台南孔廟前鳳凰樹枯死郭信良籲處理

黃文擇健康早已亮紅燈！曾心梗住院開刀

台南傳統市場與Uber Eats攜手合作

沙崙綠能科技示範場域獲金獎

黃偉哲表揚全國模範警察

劇毒海蟾蜍可毒死犬貓　倒數3天飼養未登記最高罰5萬

更多熱門

相關新聞

烏克蘭投資分紅要匯回臺灣　警郵聯手拆穿騙局

烏克蘭投資分紅要匯回臺灣　警郵聯手拆穿騙局

李姓男子在通訊軟體識一名網友，佯稱在烏克蘭有一筆投資分紅獎金滯留在海關，因戰爭因素，無法匯入台灣帳戶，請他先匯10萬元保證金處理後就會給一筆分紅獎金給他，讓他信以為真，郵局人員發有異，直接帶他到派出所求證，拆穿詐騙集團騙人手法，保住他的血汗錢。

北韓鄰居　丹東東港實施「臨時交通管制」

北韓鄰居　丹東東港實施「臨時交通管制」

警局長端午連假視導東港　頒發破案茶＋慰問金

警局長端午連假視導東港　頒發破案茶＋慰問金

毒品通緝犯肇逃棄車　屏東警5天逮人

毒品通緝犯肇逃棄車　屏東警5天逮人

東港警分局第一位女所長黃雯琦上任

東港警分局第一位女所長黃雯琦上任

關鍵字：

屏東地檢署社會勞動人東港下廍

讀者迴響

熱門新聞

邵雨薇突公開婚紗照！網狂刷恭喜

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

張蘭公開6歲孫子長相！網驚：也太帥

曹格、吳速玲爆分居3個月直擊！

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

傳播力增30%！BA.4、BA.5侵台「8大QA一次看」

民進黨「新北市長」人選曝！　英蘇默契鎖定他對決侯友宜

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

確診人妻濫用「漂白水消毒」恐致命　醫秒阻止：會致命

鳳梨爆秘書「每晚尋歡至少5次」！

48歲金城武變「普通人」　留鬍熟男造型曝光

唐山暴徒案3人是「天安社」　崑山龍哥酒醉砍人反被殺

更多

最夯影音

更多
蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪
她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面