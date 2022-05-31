女力崛起　東港警分局第一位女所長黃雯琦上任

▲東港警分局崁頂分駐所長黃雯琦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局首位女所長黃雯琦30日報到接任崁頂分駐所所長職務；黃所長是東港警分局成立迄今第一位女所長，她是106年三等特考班結訓，先後擔任該分局交通組、督察組、保安組巡官，不但承辦過特種警衛勤務並參與屏東國慶晚會、東港迎王等大型活動，相關學經歷完整，表現深受各級長官肯定。

當今性別平權普遍受到重視，許多地方人士對於地方出現女所長，都覺得相當高興，並予以高度的期待；東港警分局長張世儒也期許所長黃雯琦就任後能成為一位體恤部屬、照顧基層的好所長，盼黃所長能貼心、細心傾聽民眾及同仁的心聲，協助地方建構安全防護網，用心整飭轄區治安及交通，讓民眾有個良好安全的居住環境。



其他東港分局新到任第五組組長、偵查隊長副隊長、各所長名單如下：第五組組長由調查員黃俊銘接任、偵查隊副隊長由警務員蘇俊德接任、東濱派出所所長由巡官李俊宏接任、東港派出所所長由巡官黃奕鳴接任、興龍派出所所長由巡官童聖哲接任、南州分駐所所長由巡官陳正華接任、崁頂分駐所所長由巡官黃雯琦接任，東港警分局張分局長亦期許各位到任幹部共同為東港分局努力，讓民眾居住安全更有感。