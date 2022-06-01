毒品通緝犯肇逃棄車藏匿　女騎士重傷...屏東警5天逮惡徒

▲東港警方專案小組逮捕肇逃的張姓毒品通緝犯，起出毒品 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉仙吉路與新田路口，日發發生一起車禍，梁姓女子遭自小客車擦撞，腦出血、肋骨斷裂及手腳擦挫傷，駕駛肇事後逃逸，轄區的東港警分局組成專案小組循線積極偵辦，於5月31日下午，在高雄市小港區一家汽車旅館逮獲張姓毒品通緝犯及毒品，訊後押解歸案，移法送辦，還傷者家屬一個公道。

5月26日清晨4時53分許，在新園鄉仙吉路與新田路口發生自小客車與機車擦撞車禍，自小客車駕駛肇事逸，警方獲報處理，發現37歲梁姓機車女騎士腦出血、肋骨斷裂等多處受傷，將她送醫治療。

東港警方與縣警局刑大組成專案小組積極偵辦，循線查出37歲的張姓毒品通緝犯，肇事後雖曾下車查看，然卻未通報並即時救治梁女即駕車逃離事故現場；積極調閱周遭路口監視器，經多日調查過濾多部車輛後鎖定張的車子。

5月27日時，警方獲報在萬丹鄉四維西路巷內有疑似車禍之棄置車輛，經比對肇事現場遺留之車輛，確認該白色自小客車即為涉案車輛並鎖定毒品通緝犯張嫌，專案小組於5月31日員警掌握張嫌行踪前往埋伏查緝，當場於汽車旅館查獲張嫌並在身上查扣數包海洛因、安非他命等毒品。訊後依肇事逃逸、過失傷害及毒品危害防制條例等罪移送屏東地檢署偵辦並押解歸案。



東港警分局長張世儒呼籲駕駛人，行經路口、易肇事路段減速慢行，保持安全距離，注意左右來車及動向。如發生車禍肇事後不得有心存僥倖之心態，不管誰對誰錯？抑或誰應負肇事責任？應立刻報警處理，並作必要之救護措施，切勿一走了之，以免一輩子受到良心譴責。警方將持續交安宣導並加強交通執法，以維護民眾用路安全及防制交通事故發生。