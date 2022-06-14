桃園機捷A21站區徵工程及興南幼兒園動工　打造中壢新亮點

▲桃園機捷A21站區徵工程及興南幼兒園動工。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市機捷A21站地區區段徵收工程、暨興南非營利幼兒園新建統包工程，13日舉行開工。市長鄭文燦表示，「機捷A21站地區區段徵收工程」總面積約50公頃，規劃設置公園、滯洪池、排水及道路系統，整體工程預計在114年3月竣工，完工後配合南園二路銜接中豐北路及中豐交流道交通工程，將有助於提升環北重劃區的交通便利性。

此外，「興南非營利幼兒園」也同步動工，興建地上3層建築物，可收托10班244名幼兒，預計明（112）年7月完工，期許環北重劃區未來成為中壢的亮點，打造優質的生活圈。

鄭市長說明，原機場捷運A10山鼻站、A20興南站、A21環北站周邊均為農地，未整體開發將不利於都市發展，因此他陸續向內政部爭取通過都市計畫，加速地區發展。桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程計畫範圍西起民權路、東迄新街溪、北自國道1號及南迄環北路，為機場捷運第一階段的起點，機場捷運第二階段將延伸至A22老街溪站、A23中壢新站

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市府推動的桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程，總經費約25億4,086萬元（用地費8億5,953萬元），施作內容規劃設置4處公園、3處兒童遊戲區、6座滯洪池，並新設道路、排水系統、污水及自來水管線，整合錯落的住宅區、農業區，搭配新街溪、老街溪整治工程，打造以水岸住宅區為核心的A21站環北生活圈；未來中壢市區站前有環北重劃區，後站有中壢體育園區，將有助於平衡中壢前後站發展。

而在區徵範圍內的「興南非營利幼兒園」今日也同步動工，該工程經費為1億64萬元，設計上兼具友善及童趣特色，在班級配置上有2至3歲共4班64人，3至5歲共6班180人，合計收托244名幼兒，預計明（112）學年度開始招生。同時，市府預留環北國中預定地作為興南國中新校區，並向教育部爭取5成經費補助興南國中遷校至預定地，預計明（112）年發包，可望大幅提升當地教育水準。