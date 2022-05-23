沈澱後再出發！　羅智強「祈福走桃園」23日從中壢啟程

▲羅智強「祈福走桃園」23日從中壢啟程。（圖／擷取自羅智強臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

「走出選舉的政治風雨，專心為疫情下人民的辛苦發聲。」在黨中央突襲式宣布徵召張善政參選2022桃園市長，經過多天沈澱後，爭取國民黨提名參選市長失利的台北市議員羅智強23日開始，從中壢出發展開「祈福走桃園」行動，預定首日中壢區88里，會走過17個里，傾聽基層。

羅智強臉書表示，4月初宣布爭取黨提名，參選2022桃園市長2個多月來，中壢區市議員梁為超一直給他許多鼓勵和寶貴的建議，而黨中央突襲式宣布徵召張善政參選2022桃園市長，梁更為他抱屈。

然梁議員知道他很關心桃園的疫情，告訴他「疫情下，很多桃園市民都很慘，真的有好多好多的市民陳情，看了讓人難過不捨。強哥不是成立了桃園疫情關懷中心嗎？不如這樣，你當關懷中心的執行長，我來當你的副執行長，我們一起來做真正有意義的事！」

經過討論，而有了「祈福走桃園」的行動，並且從23日就從中壢出發，陸續獲得9位跨黨派市議員包括：王仙蓮、牛煦庭、朱珍瑤、周玉琴、涂權吉、徐玉樹、梁為超、黃敬平、舒翠玲等支持，同意擔任副執行長。羅智強展開「祈福走桃園，傾聽人民苦」，結合了先前的「桃園千里行」和甫成立「桃園疫情關懷中心」，計畫走遍將桃園13區、516里。

而黨中央突襲式宣布徵召，參選2022桃園市長的行政院前院長張善政，因引發地方強烈反彈，連日來則四處展開「修補傷痕行動」忙於拜會桃園藍營人士，期取得支持。