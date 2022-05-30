驚悚片！女騎士遭追撞噴飛翻滾...無人機車衝數十米撞護欄

記者楊熾興／桃園報導

有民眾分享貼文行車紀錄器於Youtube社群上之交通事故，1輛白色休旅車行駛於中壢區新生路往青埔方向，因未注意車前狀況不慎追撞前方女機車騎士，碰撞瞬間女騎士被撞噴飛在路面翻滾好幾圈，機車則拋下主人繼續往前、撞路邊護欄後才停住。

▲女騎士為閃避右邊轎車左切而放慢車速。（圖／民眾提供）

▲女騎士被撞擊瞬間噴飛離機車。（圖／民眾提供）

網友貼文「要超車也不是要剎車也不是，在台灣騎車真不容易於」，桃園中壢新生路發生追撞車禍，1名女騎士騎在外側車道，為了閃避左切的轎車放慢車速，不料卻被白色LEXUS休旅車追撞，女騎士當場噴飛，在路面翻滾好幾圈，機車則一路往前衝了數十公尺，撞到護欄才停住。

▲女騎士翻滾後立刻起身追上撞在護欄的機車。（圖／民眾提供）

有關民眾分享貼文行車紀錄器於Youtube社群上之交通事故，中壢交通中隊分隊長陳錚30日表示，該案至今本分局未接獲民眾報案紀錄，經檢視行車紀錄器畫面，係一輛白色自小客車輛行駛於中壢區新生路往青埔方向，疑因未注意車前狀況，欲超車不慎追撞前方女性機車騎士，造成機車騎士跌倒受傷。警方呼籲用路人應專注駕駛，注意車況並保持行車安全距離，以維交通安全。