電信基地台「偽裝冷氣壓縮機」　居民抓包恐慌抵制

▲居民眼尖發現，民宅頂樓近期裝設基地台，疑似偽裝成冷氣壓縮機。（圖／記者柯沛辰翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園中壢區忠福里一棟民宅頂樓裝設了電信基地台，卻偽裝成空調壓縮機，消息曝光後，引發當地居民強烈不滿。市議員劉曾玉春18日會同國家通訊傳播委員會（NCC）、電信業者前往勘查，但基地台已取得合法執照，只能持續溝通協調，以求雙方達成共識。

電信業者為解決當地手機訊號不佳，近期在福安一街某民宅頂樓設置新基地台。不久後，有眼尖居民發現，鄰居家住宅頂樓出現不明機台，雖然外表近似冷氣壓縮機，但實際上根本是基地台，有偽裝嫌疑，引起周遭居民恐慌。

市議員劉曾玉春18日與里長謝光輝、NCC人員、屋主前往會勘，還有幾名居民到場表達強烈反對，揚言抗議到底。

▲基地台有合法執照，但居民要求撤離，揚言抗議到底。（圖／記者柯沛辰翻攝）

劉曾玉春坦言，電信公司已取得使用執照，里民朋友所擔心的問題，她也一樣擔心，但又涉及收訊，「這是一個很兩難的問題，不過還是要以大家的健康為第一考量...」

劉曾玉春指出，基地台設置在人口密集住宅區，附近居民擔心生活在電磁波中會影響健康，因而感到恐慌，為居民維護權益，盼NCC或電信業者考慮遷移或拆除，而她後續將持續關注協調。

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