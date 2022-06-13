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饒慶鈴持續呼籲高齡者及孩童儘速接種疫苗

▲台東今日+471。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東今日+471。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣13日新增471名確診者，419名民眾戶籍或居住地分在台東、52名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案23108人、居隔者1908人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至6/12下午4點為止，住院收治人數為73人、加強版集中檢疫所為48人、居家照護現管人數有3639人。

台東縣衛生局表示，目前縣內有9養護、1身障、1兒少、6監所、2醫院發生群聚事件，今日共新增15例確診個案。養護機構部分，新增11人確診 (7員工、4住民)；監所部分新增4員工確診；身障機構、兒少、及醫院部分無新增。衛

另外，中央今日也公布台東2例本土病例確診死亡個案，第1案為96歲男性，無接種疫苗紀錄，有慢性腎病及慢性疾病；第2案71歲男性，已接種3劑疫苗;中風及慢性疾病。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診169生、26師，累計共3748生、526師。

由於本土疫情一直處於高原期，饒慶鈴縣長呼籲民眾應儘速完成疫苗接種，尤其是65歲以上高齡者能盡早打疫苗， 65歲以上或55歲以上原住民尚未接種疫苗(含第1、第2劑基礎劑，基礎加強劑及第1、第2次追加劑)者，6/30以前除贈送家用快篩劑2之外，並可領取500元以下衛教品。也請協助家中長輩向衛生所、醫療院所預約接種，增加保護力，另外，為提升校園防疫安全，請父母儘速帶孩子接種疫苗，可降低感染風險。

今日起，持健保卡/居留證至藥局、衛生所購買家用快篩劑將取消單雙號分流限制，每輪每位民眾購買1份（5劑）。Omicron病毒傳播速度非常快，請鄉親千萬不要掉以輕心，提醒民眾落實勤洗手、佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。

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