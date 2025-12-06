不是怕薪水變少！週休三日若過關　上班族更擔心「1狀況」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「週休三日」提案在公共政策網路參與平臺衝破附議門檻，全台議論不斷。不過，有網友冷靜回顧台灣推行週休二日的過程，直言想全面通過「幾乎不可能」，因為當年從隔週休到正式週休二日，花了好幾年，甚至還犧牲勞工 7 天假，如今若真的要再加一天休假，勢必會有更大的對價交換，「上班族真的願意改成這樣嗎？」話題引發熱議。

台灣 1990 年代開始推行週休二日，先採隔週休，再調整為雙週 84 小時工時。2015 年立法院再修法，將工時改為每週 40 小時、每日不超過 8 小時。但因部分雇主未落實，後續又出現「一例一休」的彈性制度，甚至在過程中「砍掉 7 天國定假」以避免對產業造成衝擊。

就有網友在PTT表示，為推行週休二日，大環境花了好幾年時間，還犧牲勞工7天假。現在若週都增加一天休假日，一定有許多老闆持反對意見，勞工也未必能如願放假，要是為了實行週休三日，因此取消現在多數國定假日，上班族願意嗎？

他也認為，若政府有心實施，應該會從每月試辦一天開始，但要全面推動難度極高，「現在很多民間企業連月休 8 天都做不到」，因此直言「週休三日不可能過關的。」

貼文引發議論，「倒是希望可以縮短工時只要上班6小時就好」、「怎可能三天，你減少點工時還比較有點希望。」「不可能，台灣超級缺工」、「我只關心薪水」、「有人覺得台灣勞工假太多，不可能實行。」

事實上，有網友2023年就曾提案「讓台灣成為亞洲第一個周休三日的國家」，雖當時連署通過，當時行政院人事總處回應，經徵詢相關機關、團體並蒐集各界意見，多數不贊成本案提議，爰不予參採，理由說明如下：

1、周休三日實施攸關人民生活作息、工商運作、運輸調度、金融結匯、股市交易及學生受教權益等問題，影響層面甚廣。

2、目前未有其他國家公、私部門全面實施周休三日經驗，且僅有極少數國家試辦部分政府機關周休三日案例，尚缺乏實施周休三日對政府機關行政運作效能、人員健康狀況，及業務推展影響經驗或統計分析數據可供參考。

3、基於政府機關負有遂行公共任務責任，且須維護為民服務品質，在公共行政、產業、教育等面向條件及配套措施未臻完備前，實不宜貿然全面實施周休三日。

勞動部當時也回應，經開會討論，除涉及諸多法規須修正外，對於勞雇雙方、國家整體經濟、交通、醫療、照護、治安、國防、民生等各方面的運作，以及學生的受教權等均有重大影響，需有周延配套並取得社會高度共識下，始有辦法進一步討論。