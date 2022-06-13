美BA.4、BA.5擴散！病例1個月內激增近2倍　佔新增確診數13％

▲全美平均日增10萬例，其中BA.4和BA.5病例就佔了13％。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

台灣13日首度出現Omicron亞變種BA.4和BA.5病例，目前研究指出，雖然這兩種變異株並不會造成更嚴重的病情，但它們的傳播力都超過原始毒株，現在全美平均日增10萬例，其中BA.4和BA.5病例就佔了13％，預計很快就會超越BA.2成為主流毒株。

根據《紐約時報》報導，Omicron亞變種BA.4和BA.5在2022年初首次在南非被發現，目前已知這兩種變異株比Omicron早前的亞變種，如BA.2毒株的傳播速度還要快，更善於躲避免疫系統的防禦，儘管世界衛生組織（WHO）將BA.5列為「令人擔憂變異毒株」，但還沒有更多的證據表明，這兩種變異株更容易造成重症。

根據美國最新數據顯示，現在全美平均日增10萬例，比3月的日增3萬例還要高出許多，且現在BA.4和BA.5加起來佔了總病例數的13％，在5月底僅佔7.5％。紐約城市大學流行病學教授奈許（Denis Nash）對此警告，整體趨勢表明，BA.4及BA.5病例恐怕超越目前佔大多數的BA.2及BA.2.12.1，「這可能很快就會發生。」

BA.4和BA.5今年4月和5月也在南非造成確診數激增，哥倫比亞大學流行病學家沙曼（Jeffrey Shaman）對此則表示，這波疫情不如南非過去幾波疫情嚴重，死亡人數也沒有急劇上升，若美國狀況與南非相同，BA.4及BA.5浪潮可能比過去溫和，住院及死亡人數增幅較不明顯。

白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）日前也指出，雖然BA.4和BA.5變異株導致美國住院人數有略為上升，但重症病房的使用率和死亡數比例仍不高。英國衛生安全局最新報告指出，這2種變異株在許多國家取代BA.2的速度和BA.2取代原始版本Omicron病毒的速度一樣快。

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