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台灣爆4例BA.5！傳染力高1.2倍「恐重複感染」　現有疫苗效力曝

▲▼BA.5。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲台灣境內在13日首見被WHO列為「令人擔憂變異毒株」的BA.5案例。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者葉睿涵／綜合報導

台灣中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內首見BA.4和BA.5案例，其中被世界衛生組織（WHO）列為「令人擔憂變異毒株」的Omicron亞變種BA.5，病例更多達4宗，引發國內關注。《ETtoday新聞雲》引述德國之聲、《產經新聞》等外媒，整理出BA.5的相關資訊，提供讀者參考。

▲▼6/13邊境攔截BA.4、BA.5病例。（圖／指揮中心提供）

▲6/13邊境攔截BA.4、BA.5病例。（圖／指揮中心提供）

BA.5攻陷全球40國！遭列「令人擔憂病毒株」　佔據葡萄牙80%新病例

WHO資料顯示，截至6月8日，全球已有至少40個國家陸續通報出現BA.5病例，不過實際上，早在今年5月初，BA.5病例就已在南非現蹤，只是BA.5在當地掀起的疫情規模較小，而且這波感染潮目前也在消退，因此當時並未引起過多關注，然而BA.5卻在南非國境之外威力劇增。

葡萄牙統計數據顯示，BA.5病毒目前已佔據當地新增病例的80%，而這個病毒目前也是德、英等歐洲國家近期新病例激增的原因。科學家發現，與目前的主流病毒株BA.2相比，BA.5的傳染力較高，而且同時也具有免疫逃脫與社區傳播能力，還好它所引起的併發症會比Delta要輕。

▲▼Omicron病毒變異株BA.5已經佔葡萄牙確診個案的37％。（圖／達志影像／美聯社）

▲BA.5已佔葡萄牙近期新確診個案的80％。（圖／達志影像／美聯社）

BA.5更毒！傳染力比BA.2高1.2倍　曾染Omicron仍會「重複感染」

東京大學傳染病學教授佐藤佳指出，「BA.5的傳染力、免疫抵抗力以及致病性都比目前主要流行的毒株BA.2還要高」，這是因為隨著時間的推移和抗體水平的下降，新冠疫苗所提供的保護會逐漸消失，因此，儘管接種了疫苗，或曾經染疫，或者兩者都具備，仍有可能出現新的感染，而且染病率要高於Delta變體。

日本研究團隊「G2P-Japan」對BA.5和BA.2的人工合成病毒進行觀察後，發現BA.5的傳染力比BA.2高出1.2倍，就算患者過去曾感染BA.1或BA.2病毒，痊癒後體內抗體仍然難以完全抵抗BA.5，也就是說重複感染Omicron的可能性更高。

▲兒童BNT疫苗於中正紀念堂開始施打。（圖／記者林敬旻攝）

▲現有疫苗仍有預防重症等基本保護力，因此專家鼓勵人們還是要盡快接種疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

新冠疫苗效力正在下降！現有疫苗與加強劑是否還能對抗BA.5？

目前人們所注射的新冠疫苗，大多都是針對大流行一開始爆發時的原始病毒，然而當新冠開始變種後，這些疫苗的效力就開始下降，在人體形成的抗體也越來越少，讓變種病毒得以輕易躲過免疫系統。所幸，即使BA.5等新變種病毒的感染力極強，但它們的危險性似乎也相對較低。有部分科學家認為，新變異株也許能迅速攻擊上呼吸道，但不太會對肺細胞產生影響，因此也讓相關死亡病例降低。

儘管目前的資訊都顯示，現有疫苗難以完全保護人們免於感染BA.5，但這並不代表施打疫苗完全沒用，因為數據顯示，疫苗仍然可以防止重症，而且隨著疫苗的覆蓋率提高，患者染疫死亡或入院的人數已開始降低，因此專家建議，年長者等高風險族群最好可以再接種一劑加強劑，以提高對抗BA.5的免疫力。

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