大陸 大陸焦點 特派現場

北大新發現！古代人1200年前擼是豹貓　唐代後從中亞傳入家貓

▲▼ 1200年前中國人擼的是豹貓！唐代才變成家貓 。（圖／翻攝 新華社）

▲ 北大研究，1200年前中國人擼的是豹貓，唐代才變成家貓 。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

中國十二生肖誕生時，貓還沒有傳入中國。但是，家貓究竟是何時傳入中國，中國人又是從何時開始「擼貓」？近日，大陸北京大學生命科學學院、生命科學聯合中心羅述金課題組及團隊在Cell Genomics發表論文，通過古DNA研究，終於理清了中國人的五千「擼貓史」。

綜合陸媒報導，北京大學最新研究顯示，中國古代從仰韶文化（約5400年前）至東漢末期（約1800年前），人類馴養的主要是本土豹貓，這種小型貓科動物承擔了現代家貓捕鼠的功能。

研究發現，中國家貓並非源自本土，而是唐代經絲綢之路傳入的馴化非洲野貓，此前長達3500年，中國古人共棲對象實為豹貓。隨著漢末至隋唐期間農業衰落和人口減少，豹貓依賴的共棲環境遭破壞，其在人居環境中的角色逐漸式微。

按時間簡單劃分，自5400年前至東漢末年，所有樣本均為豹貓；而唐代及以後的樣本則全部為家貓。團隊推測，漢末至隋唐間的社會動蕩與農業衰退可能破壞了豹貓依賴的人居環境。

▲▼ 1200年前中國人擼的是豹貓！唐代才變成家貓 。（圖／翻攝 新華社）

▲ 唐代家貓傳入路線 。（圖／翻攝 新華社）

而隨著唐代社會穩定、經濟恢復，更具適應性的馴化家貓沿絲路傳入，逐步取代了豹貓在人類聚落中的生態角色。至於家貓的傳入路線？基因組分析發現，中國古代家貓與中亞、哈薩克斯坦的佔肯特遺址家貓，以及近東黎凡特地區的非洲野貓和家貓具有緊密的遺傳聯繫。

從黎凡特出發，經中亞抵達東亞的遺傳線索，正好與絲綢之路的走向吻合，家貓很可能是通過絲路貿易來到中國，傳入後，長期保持種群結構的穩定性，鮮有其他世系的家貓或野貓的遺傳漸滲。

研究指出，隋唐時期家貓傳入中國，其生態位與豹貓相似，但經過長期馴化，更適應人類居住環境，最終取代豹貓成為主要捕鼠動物。此外，《齊民要術》記載開始笼養家雞，使豹貓偷食家禽的行為更加突出，進一步降低其在人居環境中的受歡迎程度。

基因組分析還復原了唐朝統萬城遺址出土的中國目前已知最古老家貓的外觀，一隻純白或白斑狸花公貓，短毛長尾，未攜帶現代家貓常見的遺傳缺陷。這一發現挑戰了過去家貓早於漢代傳入中國的認知，表明家貓直到唐代前後才隨絲綢之路引入中國。

北大新發現！古代人1200年前擼是豹貓　唐代後從中亞傳入家貓

第五屆陜台經貿交流今登場　

第五屆陜台經貿交流今登場　

第五屆海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會今（12）日在西安舉行（以下簡稱陜台會），兩岸近400人參與。洪秀柱致辭時極力看好陝西擁有豐富產業資源，如今「一帶一路」重新銜接古絲綢之路優勢，即將打通實現陸海新通道，降低成本運輸，有利於台商發展。但談到兩岸文化認同，她則憂心地說，「台灣年輕人不知道自己從哪來，有如失根的蘭花。」

陸國產貨機首飛境外 開通烏茲別克國際貨運航線

陸國產貨機首飛境外 開通烏茲別克國際貨運航線

知名獨立遊戲《空洞騎士》續作公開

知名獨立遊戲《空洞騎士》續作公開

絲路圖融入新媒體　模擬明代真實樣貌

絲路圖融入新媒體　模擬明代真實樣貌

習近平會哈薩克總理　盼中哈加強合作

習近平會哈薩克總理　盼中哈加強合作

