從戰機材料到半導體關鍵技術　馬堅勇博士台南開講：材料創新沒有做不到

▲台南市勞工局「職場ㄟ大小事」講座邀請馬堅勇博士，以材料科技為題分享產業趨勢與創新精神。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局為落實市長黃偉哲推動的「希望家園、幸福宜居」施政理念，持續舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，6日課程特別邀請合一特材公司董事長兼執行長馬堅勇博士，以「材料也神奇—沒有做不到、只有想不到」為題，帶領市民深入材料科技世界，一窺先進材料如何突破既有限制、翻轉我們的日常生活。

馬堅勇博士表示，臺灣是全球科技產業的重要基地，許多尖端技術、關鍵零組件皆在此孕育，而材料科技正是支撐高科技產業鏈的核心。他以自身深度參與 經國號戰機研製、半導體材料開發 的經驗為例，分享材料科技如何從傳統工業逐步走向航空、國防、資通訊與半導體領域。

他說，材料創新的價值常被忽略，但其實是推動產業升級、確保國家競爭力的基石，也鼓勵民眾掌握趨勢、勇於迎接科技變革所帶來的新機會。課程中，馬博士也分享了研發過程背後的努力故事與關鍵突破，讓學員看見材料科技不僅是科學，更是長期投入、反覆驗證與創新堅持的成果。他並自掏腰包為所有參與者準備餐盒，讓學員在課後帶著滿滿知識與美味餐點回家，現場氣氛溫馨而充實。

勞工局長王鑫基表示，自2019年起舉辦的「職場ㄟ大小事」系列講座一直深受市民歡迎，題材涵蓋勞權、科技、趨勢、生活實務等多領域，不只增強勞工朋友的職場競爭力，也促進職場友善與勞資共好。他也宣布下一場將於 2026年1月10日（六）上午9時 舉行，由許崧庭博士主講「AI資源應用實務：生成式AI基礎、ChatGPT與Gemini差異」。相關資訊與報名可上勞工局網站查詢，歡迎市民踴躍參與。