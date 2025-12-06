獨／大樓陽台掉下1台冰箱！重砸社區中庭　男嗆管理員：小心沒工作

記者白珈陽／台中報導

台中市北區一處社區大樓昨（5日）晚發生糾紛，有住戶不慎將冰箱從高處掉落中庭，社區管理員及委員詢問狀況時，住戶認為對方態度不佳，竟大聲嗆「小心沒工作」，經警方到場處理，雙方才冷靜下來，未互相提告。社區管理人員指出，此案是單純意外，該名住戶在陽台擦拭冰箱時，不小心把冰箱向外推落，後續會向所有住戶溝通、教育，避免類似情況再發生。

▲台中市北區一處社區大樓昨晚有住戶不慎將冰箱從高處掉落中庭，引發糾紛。（圖／民眾提供）



影片顯示，深夜裡，1名男子與管理員在社區中庭大聲爭執，雙方火氣不小，男子激動地重複多次「小心沒工作」，他說，「你們自己陽台施工不良，連圍牆都沒有，東西掉了在那邊吵，還敢兇我」，1名疑為社區委員者則要求男子「惦惦（台語）」，男子的母親也跳出來說「不要罵我兒子啦！幹什麼」。

▲男子與管理員在社區中庭大聲爭執，激動地重複多次「小心沒工作」。（圖／民眾提供）



據了解，雙方爭執原因，是晚間突然有一台冰箱從男子住處陽台掉落社區中庭，男子與母親下樓撿拾時，社區工作人員為了解情況，引發糾紛。警方獲報到場後，雙方已無爭吵情形，雙方也表示不須提出告訴。至於冰箱到底是從幾樓墜下，相關人都不願說明。

但冰箱從高處掉落的狀況，讓其他住戶提出擔憂，有人質疑陽台圍欄有成人腰部高，是如何「不慎」才會讓冰箱掉落，是否有蓄意可能？也有人認為，男子掉落大型物品，恐對居民造成危害，希望以後要小心；還有人說，男子犯錯還對工作人員惡言相向，此風不可長。

▲其他質疑陽台圍欄有成人腰部高，到底是如何「不慎」才會讓冰箱掉落。（圖／民眾提供）



社區管理人員表示，本案純屬意外，該名住戶將小冰箱放置陽台，底部還加上櫥櫃墊高，導致冰箱高度超出圍欄，沒想到擦拭冰箱門時，不慎將冰箱推落中庭。後續會進行相關處置措施，包括教育及告知全部住戶，溝通陽台物品擺放問題。