社會 社會焦點 保障人權

男找護專妹援交被嫌胖打槍「和照片不一樣」　掐脖打巴掌硬上

▲少女,學生,妹子,正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲吳男找少女援交想做全套遭拒竟硬上，遭判刑4年半。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄吳姓男子透過交友軟體認識未成年少女琪琪(化名)，兩人約好當晚在摩鐵房內碰面進行性交易。沒想到琪琪到場後，嫌吳男過胖，外型和LINE頭貼的型男照完全不一樣，後悔之餘仍配合吳男完成半套和指交，儘管琪琪不斷強調「不能放進來」，仍遭吳男打巴掌、掐脖子硬上，身心受創將吳男告上法院。全案經高雄地院審理，法官依吳犯18歲以上之人與16歲以上未滿18歲之人為性交易罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬。另犯成年人故意對少年犯強制性交罪，處4年6月徒刑。可上訴。

判決指出，吳男於前年12月10日下午透過網路交友軟體，隨機配對認識少女琪琪，聊天後得知她還在念護專且未滿18歲，便自稱家裡很有錢，以3千元為代價，邀她到摩鐵開房。

當天晚上8時許，琪琪依約來到摩鐵房間，發現吳男的身高不到170公分，認為他皮膚差、身材肥胖且手指很黑，外型和LINE上穿搭成型男的照片完全不一樣，覺得相當後悔，拒絕與吳男做全套，直喊「不能放進來，真的不行」，仍被吳男賞巴掌喊「不要裝」、「你說可以的，對話紀錄都有說」，掐脖硬上得逞。完事後琪琪連錢都沒拿，逃離現場後打電話跟朋友哭訴並報警。

偵查時，吳男供稱，琪琪說他肚子太胖，生殖器太小，「沒辦法跟胖子繼續這件事情」，自己也說OK並停止，雖然他當下聽到很憤怒，但沒有發洩在琪琪身上，因為琪琪沒跟他要錢就離開，所以他也沒給錢。吳男律師也說，琪琪僅在外陰部檢出吳男的DNA，可見吳男沒對琪琪強制性交，也不能排除琪琪為了掩飾性交易被家人發現，轉而指控吳男性侵的可能性。

不過法官認為，琪琪指證前後一致，且她本來既然打算性交易，也配合吳男口交等性行為，若不是遭遇吳男嚴重侵害，不會沒拿錢就離開，另琪琪一離開就連絡朋友和母親傾訴遭性侵，並沒有想掩飾性交易而指控吳男的可能，而琪琪僅外陰部採檢到吳男DNA，也和她說吳男性侵時有戴保險套相符。判定吳男犯行屬實，犯後又未取得被害人原諒，依吳男犯18歲以上之人與16歲以上未滿18歲之人為性交易罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬。另犯成年人故意對少年犯強制性交罪，處4年6月徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。

12/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

男登山失聯16天！山友驚：是柴山達人

男登山失聯16天！山友驚：是柴山達人

高雄一名62歲鄧姓男子平日素愛爬柴山，11月20日一如既往出門登山後就遲遲未歸家，樓下的早餐店要繳交房租給他時，發現鄧姓房東已失聯好幾天，緊急報警協尋。警消整隊上山搜索，家屬獲知消息後也焦急地在facebook發文，盼山友多多留意，照片一出後就有山友認出是「柴山達人小鄧」，紛紛留言盼望平安無事。

阿公阿嬤溜滑梯上演活春宮！分別遭拘役40、25日

阿公阿嬤溜滑梯上演活春宮！分別遭拘役40、25日

白袍淫魔！38歲醫「性侵38病患」！多人未滿13歲

白袍淫魔！38歲醫「性侵38病患」！多人未滿13歲

休旅車肇事畫面曝！闖紅燈撞2車衝機場圍牆

休旅車肇事畫面曝！闖紅燈撞2車衝機場圍牆

AAA韓星降臨塞爆高雄！高捷貼心供行李寄放

AAA韓星降臨塞爆高雄！高捷貼心供行李寄放

性侵未成年高雄交友軟體判決

