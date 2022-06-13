金門+66！中重症+15　國小復課全校快篩結果曝

▲ 0613金門防疫記者會。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

今（13）日指揮中心公布全國新增4萬5081例確診個案，其中金門新增66名確診者(K3399-K3464)，確診累計3,464例，目前收治中43例，其中無症狀或輕症28例、中症12例、重症3例，確診者居家照護有593例，在金酒確診案方面，今天則有3例確診。此外，國小今日復課，縣府提供4970劑快篩試劑，供各校師生篩檢，經各校回報後，有個位數快篩陽性，縣府表示，國小復課狀況良好。

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另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者57人，目前居家隔離127人，解除居家隔離87人；針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調持續進行中，相關數據會因疫調結果而有所差異。

新增66例確診者中，男性有36例、女性30例，年齡介於未滿5歲至90歲以上，年齡分布：5歲以下4例、6歲至12歲8例、13歲至19歲8例、20歲至29歲16例、30歲至39歲14例、40歲至49歲6例、50歲至59歲4例、60歲至69歲5例、90歲以上1例。

金門縣府表示，目前重心放在確診者分流，就是輕症、無症狀，以居家照護為主，中症、重症則以金門醫院收治為主要的原則。金門醫院專責病房，確保有收治能量是重要指標。今日金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前使用16床，尚有空床24床，可收治中、重症確診者之治療。

縣府衛生局指出，經統計3月30日至昨(12)日止，金門醫院收治確診病患計152人，出院者133人，其中亡故者7人。調查死亡病例之病史，皆有危險因子或慢性病史。衛生局呼籲年長者盡快接受完整疫苗施，以防止發生重症。

此外，為因應國小今(13)日復課，縣府指出，縣府共提供4970劑快篩試劑，供各校師生篩檢，經各校回報後，有個位數快篩陽性，尚在等候進一步的檢驗結果，若屬陽性，則該班依停課標準辦理。