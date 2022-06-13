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法國參議院參訪基隆城博會　林右昌分享打造15分鐘城市經驗

▲法國參議院參訪基隆城博會 林右昌分享打造15分鐘城市經驗。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲法國參議院參訪基隆城博會。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2022城市博覽會進入展期第四天，適逢法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐等人訪臺。市長林右昌今（13日）親自導覽，分享如何在基隆以「15分鐘」的概念打造一座城市，並希望未來能加強基隆與法國城市間的交流，繼續推動城市的進步。

林右昌指出，曾經的基隆是繁華榮景的港都，但隨著經濟型態的轉變，城市發展漸漸的停滯。在他2014年上任後，就用15分鐘城市的概念推動整個都市再造，希望除了城市的大型建設外，也必須提升民眾日常的生活品質。

▲法國參議院參訪基隆城博會 林右昌分享打造15分鐘城市經驗。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲法國參訪團一行人參訪「沙坑裡的秘密」展區時，體驗遺址考古挖掘的樂趣。

林右昌表示，2016年學者也提出15分鐘城市的概念，在世界上很多城市也都跟進推行，也因為他本身就讀都市規劃，與世界各主要城市推行的政策產生異曲同工之妙，因此特別與參議院的議員們分享。

在展場林右昌除了分享這幾年城市建設外，也說明了這幾年的減債運動，從2014年最高的負債比率47.37%，到2022年的26.48％，大幅減債同時也持續推動市政建設。

林右昌也提到，過去的基隆從大航海時代，便交織了來自世界各地的歷史文化，透過大基隆歷史場景再現整合計畫，才有了今日的沙灣歷史文化園區，未來希望能在這樣的背景與根基下，持續加強與法國城市間的交流，共同推動城市的進步。

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