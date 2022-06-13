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好現象！基隆確診數「降到5字頭」　專責病房空床率45.8%

▲0526基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心12日公布國內本土病例新增4萬5081例，基隆新增535例，市長林右昌表示，繼4月28日後相隔46天再次回到5字頭，疫情持續趨緩，基隆市率先走出疫情，原本預計是下週才會降到600例以下，沒想到提前到來；而空床率也持續升高至45％，代表本市疫情持續趨緩，這是個很好的現象。

▲基隆疫情相關資料。（圖／基隆市政府提供）

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林右昌指出，今天中央公布基隆確診人數是535例，較昨天減少128人，其中外縣市通報97例，占18.13％，12歲以下以及75歲以上確診數均降到40例以下，其中女性288人、男性247人；若以年齡別區分，以25-34歲最多，有88人占16.45%，15-24歲次之，有85人占15.89%；至於75歲以上的長者有31人、65-74歲有47人、6歲以下有28人。

林右昌表示，本市居家隔離人數共計582人，全市社區篩檢站自5月26日起改以快篩陽認定確診，並提供症狀給藥服務，總計通報4061人，3844人症狀給藥；6月13日上午通報確診55人，其中54人症狀給藥。

▲基隆疫情相關資料。（圖／基隆市政府提供）

林右昌說，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有237床，目前已收治129人、空床108床，空床率45.8%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症54名、中症19名、輕症25名；部立基隆醫院：重症2名、中症9名、輕症13名；三總基隆分院：中症5名、輕症1名；礦工醫院：輕症1名。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估10萬1847人，利用快速通道的有2萬9031人，有5萬0299人完成健康條件審核，符合資格已派案3萬8218人，其中條件不符合則有1萬2081人。

▲基隆疫情相關資料。（圖／基隆市政府提供）

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