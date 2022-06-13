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社會 社會焦點 保障人權

終於逮到你 ！「超級車手」集團落網　警埋伏抓人起出13萬贓款

▲▼終於逮到你！「超級車手」集團落網 城博會維護治安不間斷。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警方長期埋伏，終於逮捕「超級車手」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

34歲陳姓男子當車手，專挑偏僻金融機構之ATM提領民眾遭詐騙款項，每次提款都穿連帽外套遮臉，並從附近公園內的小路走到ATM提款，基隆市警察局第三分局為了逮捕這名「超級車手」，長期埋伏，終於在昨(11)日傍晚在七堵區工建路上，發現陳嫌提款後，搭上同夥共犯駕駛車輛時，上前攔查將他逮捕，當場查獲贓款新臺幣13萬餘元、提款卡4張、存摺、智慧型手機及共犯蕭嫌、王嫌、何嫌等3人，警詢後依詐欺、洗錢防制法送辦，並建請檢察官聲押。

基隆市警察局第三分局近期陸續接獲民眾報稱遭到詐騙集團以「解除分期付款」、「匯款帳戶設定錯誤」為由，陸續匯出數萬元不等的金額到對方指定帳戶，清查有8名被害人，遭詐騙財損約數萬元至數十萬元不等。分局長林文煜立即指示成立專案小組，鎖定車手提款足跡熱點，初步清查該車手集團有數十次提領紀錄，提領金額高達50多萬元。

第三分局表示，詐騙集團的解除分期詐騙經常從高風險賣場、網站搜集交易明細，並從境外話務機房假扮客服，聲稱帳務誤設為分期付款，隨後轉接到假扮銀行客服的詐騙集團成員，以話術誘騙被害人到ATM操作解除分期，輸入解除分期的代碼，但實際上是人頭帳戶的帳號，並在金額處輸入「密碼」，將被害人帳戶內現金轉出，提款車手隨即到ATM提領贓款。

為加強基隆市2022城市博覽會期間的治安淨化，基隆市警察局第三分局執行各項掃蕩勤務，特別針對影響本市治安之詐欺、竊盜及毒品等指標案件，全體動員查緝各項犯罪，塑造本市安居樂業環境，讓民眾平安開心參與城市博覽會。

▲▼終於逮到你！「超級車手」集團落網 城博會維護治安不間斷。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼終於逮到你！「超級車手」集團落網 城博會維護治安不間斷。（圖／記者郭世賢翻攝）

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基隆車手詐欺

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