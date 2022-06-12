基隆+663！確診數創44天來新低　專責病房空床率42.2%

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心12日公布國內本土病例新增5萬0643例，基隆新增663例，市長林右昌表示，今日確診數創自4月29日、44天以來新低，僅剩下最高確診數2530人的26%，本市除疫情確診數再創新低，空床率也同步創新高，回升到42.2%，醫療量能充足。

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林右昌指出，本市前一日663名確診人數中，外縣市通報117例，占17.65％，其中女性360人、男性303人；若以年齡別區分，以35-44歲最多，有132人占19.91%，25-34歲次之，有103人占15.54%；至於75歲以上的長者有31人、65-74歲有66人、6歲以下有33人。

林右昌表示，本市居家隔離人數共計850人；全市社區篩檢站5月26日起，改以快篩陽認定確診，提供症狀給藥服務，總計通報3984人，3768人症狀給藥；6月12日上午通報確診33人，其中33人症狀給藥。

林右昌說，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有237床，目前已收治137人、空床100床，空床率42.2%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症54名、中症19名、輕症25名；部立基隆醫院，重症3名、中症12名、輕症15名；三總基隆分院，中症5名、輕症1名；礦工醫院，輕症3名。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估10萬0763人，利用快速通道的有2萬8708人，有4萬9614人完成健康條件審核，符合資格已派案3萬7678人，其中條件不符合則有1萬1936人。

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