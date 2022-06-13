城市博覽會元宇宙虛擬展場　24小時線上看展

▲基隆市政府推出「2022城市博覽會元宇宙」虛擬觀展，呈現城市博覽會四大展區。

圖、文／基隆市政府提供

「2022城市博覽會」即日起至6/19登場。為了讓全國民眾不限時間、距離，都能一睹城博會的精采內容，基隆市政府推出「2022城市博覽會元宇宙」虛擬觀展服務，豐富呈現城市博覽會四大展區的策展亮點，也邀請全台朋友一起在城博會期間到基隆走走。

▲民眾只要透過手機或電腦進入「海派浪漫｜基隆Go Shopping」平台，即可進入元宇宙空間。

林右昌市長表示，市府持續推動智慧觀光，突破空間的限制，運用目前最夯的「元宇宙」技術與概念，結合虛擬與現實世界，打造專屬城市博覽會的元宇宙線上虛擬展館，無論何時、何地，民眾只要透過手機或電腦進入「海派浪漫｜基隆Go Shopping」平台，無須安裝特定的APP或是額外準備裝置，連結或掃描QRCODE即可進入元宇宙空間，瀏覽城博會各展區的亮點，也有助於自由行旅客事先安排旅遊行程。

▲進入城博會元宇宙虛擬展間，民眾可以透過虛擬AI主播的導覽影片了解各展區策展亮點。

基隆市政府觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，「2022城市博覽會─元宇宙」線上虛擬展場開放期間即日起至6/23，24小時皆可進入觀展。進入城博會元宇宙虛擬展間，民眾可以透過虛擬AI主播的導覽影片了解各展區策展亮點，每日上午11點及下午2點，「AI導覽員」會為觀展者進行約20分鐘的導覽解說。「AI導覽員」胸口前別有基隆城市Logo，背後是由真人操作講解，同時也可與觀展者互動、即時解答疑問，讓各位觀眾更有身歷其境的全新感受。歡迎全台民眾一起準時上線與我們的AI導覽員進行互動。

▲「2022城市博覽會─元宇宙」線上虛擬展場開放期間24小時皆可進入觀展。

2022城市博覽會官方網站

城市博覽會元宇宙線上觀展連結：「海派浪漫｜基隆Go Shopping」平台

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